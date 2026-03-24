공공부문 AI, 이렇게 쓴다…행안부·NIA, 실전 사례집 발간

환경·고용 등 6개 분야 AI활용 16개 혁신 사례 담아

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 공공부문에서 인공지능(AI)을 어떻게 도입하고 활용해야 하는지에 대한 구체적인 해법을 담은 사례집이 나왔다. 현장에서 검증된 다양한 AI 서비스 사례를 통해 행정 전반의 인공지능 전환(AX)을 가속화하겠다는 취지다.

행정안전부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 공공부문의 AI 서비스 도입과 활용을 지원하기 위해 'AI 정부 서비스 사례집'을 발간·배포한다고 24일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

최근 생성형 인공지능 기술의 급격한 발전으로 공공부문에서도 AI 도입 수요가 빠르게 늘고 있지만, 많은 기관들이 기술적 진입장벽과 예산 확보, 구축 절차 등에서 어려움을 겪고 있는 상황이다. 이에 행정안전부는 실제 사업 추진 과정에서 축적된 경험과 데이터를 기반으로 실무 중심의 참고자료를 마련했다.

이번 사례집은 공공부문 AI 활용 서비스 전수조사를 시작으로 전문가 검토와 기관 검수 과정을 거쳐 환경, 고용 등 6개 분야에서 총 16개 우수사례를 선정해 담았다. 단순한 정책 소개를 넘어, AI 도입 과정에서의 시행착오와 애로사항, 기술 규격 등 현장 경험을 구체적으로 수록해 실질적인 활용도를 높인 것이 특징이다.

대표 사례로는 인공지능을 활용한 홍수예보 시스템이 꼽힌다. 이 시스템은 50년 이상 축적된 강수량, 수위, 유량 데이터를 학습해 전국 223개 지점의 홍수 위험을 실시간 분석하고, 특보 발령 시간을 기존 30분에서 10분으로 단축해 주민 대피를 위한 골든타임 확보에 기여하고 있다.

또한 노동 분야에서는 AI가 노동법, 판례, 매뉴얼 등 방대한 데이터를 학습해 24시간 상담을 제공하고, 근로감독관의 사건 처리와 수사보고서 초안 작성까지 지원하는 서비스가 도입됐다. 이를 통해 복잡한 사건 처리 시간을 줄이고 행정의 정확성을 높이고 있다.

복지 분야에서는 위기가구 발굴 시스템이 눈에 띈다. 21개 기관의 47종 위기 정보를 종합 분석해 복지 사각지대에 놓인 가구를 선제적으로 찾아내고, AI 음성 상담을 통해 위기 상황과 복지 수요를 파악함으로써 공무원의 심층 상담을 지원한다.

행정안전부는 이번 사례집이 AI 도입을 검토 중인 기관들에게 실질적인 길잡이 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 기관별 여건에 맞는 맞춤형 AI 서비스 설계와 도입 전략 수립에 참고자료로 활용될 전망이다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장은 "이번에 발간되는 사례집이 AI 서비스 도입 준비 기관에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "AI로 행정의 문턱을 낮추고 국민 누구나 공정하게 서비스를누릴 수 있는 AI 민주정부 실현에 앞장서겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com