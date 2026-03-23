행안부, 'AI 리더' 169명 출범…공직사회 AI 혁신 본격화

현장 중심 AI 생태계 구축...체계적 교육·우수사례 발굴

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 공직사회 인공지능(AI) 혁신을 이끌 핵심 인력인 'AI 리더'를 출범시키고, 현장 중심 AI 활용 확산에 본격 나섰다.

행정안전부는 23일 정부세종청사 민원동 대강당에서 'AI 리더' 발대식을 개최하고, '2026 누구나 쉽게, AnD(AI·Data) 챌린지' 본선 경연을 함께 진행했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 행사는 AI가 행정 서비스 전반의 질적 도약을 이끄는 핵심 동력으로 자리잡는 가운데, 현장 중심의 AI 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

이날 출범한 'AI 리더'는 행안부 본부와 소속기관 등에서 선발된 169명으로, 각 부서의 업무 전문성과 AI 활용 역량을 결합한 거점 인력이다. 이들은 단순한 기술 활용을 넘어 실제 행정 업무에 AI를 접목해 혁신 성과를 창출하는 역할을 맡게 된다.

행안부는 이들의 역량 강화를 위해 'AI 챔피언 과정' 등 체계적인 교육 프로그램을 운영하고, 우수 사례 발굴·공유와 현장 애로 해소를 위한 지원 체계도 함께 구축할 계획이다.

발대식과 함께 열린 'AnD 챌린지' 본선에서는 역대 최대 규모인 194건의 AI·데이터 활용 아이디어가 접수된 가운데, 최종 6개 과제가 선정돼 경연을 펼쳤다. 주요 과제로는 지방규제 관리 플랫폼 구축, AI 기반 체납관리 서비스, 마약류 자동 분석, 도심 침수 예측, 보이스피싱 대응 고도화, 소방민원 지식공유 시스템 등이 포함됐다.

심사 결과 대상 1팀에는 행정안전부 장관상과 상금 100만 원이 수여됐으며, 최우수상 2팀과 우수상 3팀에도 각각 상금과 기관 표창이 주어졌다.

이날 행사에서는 배경훈 과학기술정보통신부 장관이 '국가 AI 정책'을 주제로 특별강연을 진행해 범정부 AI 협력 방향을 공유했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "올해는 행정 현장에 인공지능이 본격적으로 도입되는 중요한 전환점"이라며 "오늘 출범한 AI 리더 한 명 한 명이 각자의 자리에서 혁신를 이끄는 씨앗이 되어, 행정안전부가 인공지능(AI)으로 함께 성장하는 조직으로 거듭날 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com