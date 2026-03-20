윤호중 행안부 장관, BTS 행사 앞두고 광화문 최종점검

다중운집인파재난 위기경보 '주의' 단계 확대 발령

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 방탄소년단(BTS) 컴백 행사를 하루 앞두고 광화문 일대 안전관리 최종 점검에 나섰다.

윤호중 행정안전부 장관은 20일 광화문 일대를 찾아 대규모 인파가 몰릴 것으로 예상되는 행사 현장의 안전관리 상황을 직접 점검했다. 이번 점검은 사전 위험요인을 제거하고 안전 사각지대를 최소화하기 위해 진행됐다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

행정안전부는 전날인 19일부터 행사 당일인 21일까지 민·관 전문가가 참여하는 '정부합동안전점검단'을 구성해 운영 중이다. 점검단은 인파관리, 보안·테러, 시설물 안전, 교통안전, 행사 운영, 응급·구조 등 6개 분야로 나뉘어 현장을 점검하고 있다.

윤 장관은 광화문역 내 회의실에서 서울시, 경찰, 소방, 주최 측 관계자들로부터 기관별 준비 상황을 보고받고, 앞서 관계기관 대책회의에서 논의된 후속 조치가 현장에서 제대로 이행되고 있는지 집중적으로 확인했다.

이어 진행된 현장 점검에서는 인파 및 위생, 보안 및 치안, 사각지대 관리, 시설물 안전 등을 중점적으로 살폈다. 광화문역 내부 승객 동선 분산 계획과 안전요원 배치 현황을 확인하고, 환풍구 접근 차단 조치와 임시 화장실 위생 상태도 점검했다.

또한 금속탐지기와 보안검색대 운영 상황을 점검하고 경찰 상황실 차량을 방문해 현장 대응 체계를 확인했다. 행사장 주변 건물 옥상도 직접 확인하며 추락사고 예방을 위한 옥상 폐쇄 등 선제 조치를 당부했다.

광화문광장 내 공사 중단 구역의 가림막 안전성과 영상 타워 등 임시 구조물의 안정성도 최종 점검 대상에 포함됐다.

행정안전부는 행사 기간 '다중운집인파재난' 위기경보를 '주의' 단계로 확대 발령한다. 적용 기간은 20일 오전부터 22일 오전까지이며, 대상 지역도 종로·중구에서 서울 전역으로 확대됐다.

행사 당일에는 정부서울청사에 범정부 현장상황실을 설치해 인파 밀집 상황을 실시간으로 관리하고, 주요 지점과 인근 지하철 역사에는 현장상황관리관을 파견해 인파 통제와 귀가 지원에 나선다.

아울러 행사 당일 오후부터 광화문·경복궁·시청역은 무정차 통과 및 출구 폐쇄 조치가 시행될 예정이며, 상황에 따라 조기 적용도 검토된다.

윤호중 장관은 "전 세계의 이목이 집중된 행사인 만큼 모든 기관이 '하나의팀'이 되어 현장에 방문한 마지막 한 분이 안전하게 귀가하는 순간까지 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다"라며 "교통 통제 등 여러 불편을 감수하며 적극 협조해 주시는 시민들께 감사드리며, 세계적 수준의 'K-안전'으로 보답하겠다"라고 밝혔다.

이어 "옥상이나 환기구 등 안전 사각지대는 자칫 큰 사고로 이어질 수 있으니, 행사 방문객들께서는 위험한 곳에 올라가는 행위를 자제하고 현장 요원의 안내에 적극 협조해 주시길 바란다"고 강조했다.

abc123@newspim.com