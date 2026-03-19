김민재 행안부 차관, 강릉 주유소 찾아 '석유 최고가격제' 가격 안정화 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중동 정세로 국제 유가 변동성이 커지는 가운데 정부가 기름값 안정화 점검에 나섰다.

행정안전부 김민재 차관은 19일 강릉시를 방문해 석유 제품 가격 동향을 점검하고 민생 현장의 목소리를 청취했다.

이번 점검은 지난 13일 시행된 '석유 제품 최고가격제' 이후 현장에서 실제 가격 안정 효과가 나타나고 있는지를 확인하기 위해 마련됐다. 최근 중동 상황으로 국제 유가가 급등락을 반복하면서 서민 경제 부담이 커지고 있는 점을 고려한 조치다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

김 차관은 강원특별자치도 및 강릉시 비상경제 대응 관계자, 주유소 관계자들과 간담회를 갖고 정유사 공급가격 최고액 지정과 매점매석 금지 조치 시행 이후의 주유소 판매가격 변화와 업계 애로사항을 점검했다.

간담회 직후에는 강릉시 소재 주유소를 직접 방문해 휘발유를 주유하며 가격 동향을 체감했다. 이 자리에서 주유소 관계자로부터 최고가격제 시행 이후 정유사의 공급가격 인하 여부와 소비자의 가격 인하 체감 효과 등에 대한 설명을 들었다.

현장에서는 한국석유관리원 강원본부와 합동으로 석유제품 품질 검사를 위한 시료 채취와 정량 미달 여부, 가격표시제 위반 여부 등에 대한 점검도 병행됐다. 이는 가격 안정과 함께 소비자가 신뢰할 수 있는 유통 환경을 조성하기 위한 조치다.

김 차관은 "중동 상황으로 서민들의 경제적 어려움이 커질 수 있는 엄중한 시기"라며 "중앙정부와 지방정부, 민간이 모두 힘을 모아 위기 극복에 총력을 기울여야 한다"고 강조했다.

이어 "지방정부는 지역 주민들의 경제적 부담을 조금이라도 덜어드릴 수 있도록 모든 정책적 수단을 총동원해 달라"고 당부했다.

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