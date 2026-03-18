행안부, 지방정부 고향사랑기부 담당자 워크숍 개최

고향사랑기부제 시행 4년차, 운영성과 점검 및 실효성 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부(장관 윤호중)는 18일 정부세종청사 중앙동에서 전국 지방자치단체 고향사랑기부 업무 담당자 250여 명이 참석한 가운데 '지방정부 고향사랑기부 담당자 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

이번 워크숍은 고향사랑기부제 시행 4년 차를 맞아 제도 운영 성과를 점검하고, 지역 현장의 우수사례를 공유해 제도의 실효성을 높이기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이날 행사에서는 지역 특성을 반영한 다양한 성공 사례가 소개됐다.

전남 완도군은 실제 전복과 유사한 모양의 '전복 쿠션'을 답례품으로 개발해 MZ세대의 관심을 끌며 온라인에서 화제를 모았다. 강원 홍천군은 기부금을 활용해 김영하 작가, 태원준 여행작가, 차인표 배우 등을 초청한 인문학 강연을 열어 주민들의 문화 수요를 충족시키는 기금사업 모델을 선보였다.

전북 부안군은 야생벌 서식지 보존을 위한 지정기부 사업 '야생벌 붕붕이를 지켜주세요'를 통해 환경 보호와 기부 참여를 동시에 이끌어낸 사례를 공유했다.

정부는 기부 활성화를 위해 세제 혜택도 확대했다. 기존에는 10만 원 이하 기부금에 대해 전액 세액공제를 적용하고, 초과분에는 16.5% 공제율을 적용했으나, 올해부터는 10만 원 초과 20만 원 이하 구간에도 44%의 세액공제율을 적용한다.

아울러 행정안전부는 '답례품 품질관리 가이드'를 바탕으로 답례품의 생산·공급·사후관리 전 과정에 대한 품질관리 체계를 강화해 기부자 신뢰도를 높인다는 방침이다.

이날 행사에서는 전국 세무사 네트워크를 활용해 제도 홍보에 기여한 한국세무사회에 감사패도 수여됐다. 한국세무사회는 고향사랑기부제 안내와 세액공제 홍보를 통해 누적 기부액 1515억 원 달성에 기여한 공로를 인정받았다.

김민재 행안부 차관은 "지방정부는 고향사랑기부를 통해 모금된 소중한 재원을 바탕으로 주민 복리 증진을 위한 의미 있는 사업들을 발굴하고 있다"며 "기부자를 위해서는 지역 특산품, 관광체험 상품 등을 답례품으로 제공해 지역경제 활성화로도 이어지도록 노력하고 있다"고 말했다.

abc123@newspim.com