윤호중 행안부 장관, 대구 앞산공원서 산불 대응체계 점검

"대형산불 특별대책기간 총력 대응"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 봄철 대형산불 위험이 높아지는 시기를 맞아 '대형산불 특별대책기간'을 운영하며 산불 예방과 대응 역량 강화에 나섰다.

행정안전부는 윤호중 장관이 16일 대구광역시 남구 앞산공원을 방문해 대구 지역 산불 대응체계를 점검하고 산불 예방 캠페인에 참여했다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=행안부]

정부는 야외활동이 늘고 건조한 날씨가 이어지는 3월을 산불 위험이 높은 시기로 보고 지난 14일부터 4월 19일까지 '대형산불 특별대책기간'을 운영하며 범정부 차원의 대응을 강화하고 있다.

이날 현장 방문은 특별대책기간 동안 산불 대응체계가 차질 없이 가동되고 있는지 점검하고 국민들의 산불 예방 참여를 독려하기 위해 마련됐다.

윤 장관은 대구시로부터 산불 대응 현황을 보고받은 뒤 산불지휘차와 진화차, 열화상 드론 등 산불 진화 장비 운용 상황을 점검했다. 또 소방차를 활용한 고압살수 시범을 참관하며 민가와 주요 시설물 보호를 위한 대응 역량을 확인했다.

현장에서 활동 중인 산불 진화대원과 의용소방대원 등 관계자들을 만나 노고를 격려하기도 했다.

이어 윤 장관은 앞산 큰골 등산로 입구에서 산불 예방 홍보 어깨띠를 착용하고 등산객들에게 홍보물을 직접 전달하며 산불 예방 수칙을 안내했다. 산행 시 화기 소지 금지, 취사 및 흡연 등 불씨를 만드는 행위 금지, 불씨 발견 시 즉시 119 또는 112 신고 등 기본 수칙 준수를 당부했다.

정부는 범정부 대응 역량을 집중한 결과 산불 초기 진화 속도도 크게 개선됐다고 설명했다. 올해 산불 현장 헬기 투입은 건당 평균 4.7대로 지난해(2.5대)보다 88% 늘었고, 진화 인력도 건당 156명으로 전년(105명) 대비 49% 증가했다. 이에 따라 피해면적당 주불 진화 소요시간도 지난해 96분에서 올해 30분으로 크게 단축됐다.

또 소방은 국가 소방 동원령을 선제적으로 발령해 인력과 장비를 신속히 투입하고 있으며, 지방자치단체와 경찰은 산불 확산이 예상되는 지역 주민을 사전에 대피시키는 등 협력 대응을 이어가고 있다. 현재까지 산불로 인한 인명 피해는 발생하지 않았다.

윤 장관은 "초기 진화와 선제적인 주민 대피를 중심으로 개선한 산불 대응체계가 현장에서 실질적인 효과를 내고 있다"며 "대형산불 위험이 가장 큰 3월 동안 정부는 더욱 치밀하고 빈틈없이 대응 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이어 "국민들도 산불 예방 수칙을 반드시 준수해 주시기 바라며, 위반 행위에 대해서는 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침"이라고 강조했다.

abc123@newspim.com