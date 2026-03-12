이천시 '안부살핌 우편서비스' 행안부 공모 선정...고립 위기가구 관리

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 고독사 및 사회적 고립 문제 해결을 위한 선제적 대응체계를 구축하는 '안부살핌 우편서비스'가 행정안전부 공모사업에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.
'안부살핌 우편서비스'는 우편서비스를 활용해 고독사 위험 가구와 취약계층 등 위기가구의 생활 상황을 정기적으로 확인하고 복지 사각지대를 예방하는 사업으로우편물 전달 과정에서 생활 징후를 확인하고 이상 징후가 발견되면 지자체와 연계해 신속하게 대응하는 방식으로 운영된다.
이천시는 사업 추진을 위해 12일 이천우체국과 업무협약을 체결하고 우체국 인적 네트워크를 활용한 촘촘한 안부 확인 체계를 구축했다.
향후 서비스 대상자를 면밀히 선정하고 정기적인 안부 확인을 통해 위기가구 관리 체계를 강화하는 등 시민이 체감할 수 있는 밀착형 복지 행정을 추진할 방침이다.
김경희 시장은 "안부살핌 우편서비스를 통해 지역 내 취약계층을 더욱 촘촘하게 살필 수 있을 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 위기가구 발굴과 지원을 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.
observer0021@gmail.com