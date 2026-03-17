종합특검, 행안부·국방부·경호처 등 압수수색…'관저 이전 의혹' 이틀째 강제수사

윤한홍 이어 핸안부 등 4개 기관 동시 압수수색

특검, 관저 공사 '윗선' 개입 정조준

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(특검팀)이 17일 '관저 이전 의혹'과 관련해 행정안전부, 국방부, 대통령경호처 등에 대한 압수수색을 진행 중이다. 전날 윤한홍 국민의힘 의원을 압수수색한 데 이어 이틀째 진행되는 강제수사다.

특검팀은 이날 오전 "윤 의원에 대한 압수수색 영장을 행정안전부, 국방부, 외교부, 대통령경호처에서 집행 중"이라고 밝혔다.

권창영 2차 종합특검팀 특별검사. [사진=뉴스핌DB]

이어 "전날 의원실 등에 집행한 영장과 동일 사건"이라며 "압색 대상 장소는 다수로, 전날에 이어 분산 집행하고 있다"고 설명했다.

앞서 특검팀은 전날 직권남용 혐의로 윤 의원의 서울 강남구 자택 등을 압수수색했다.

윤 의원은 2022년 윤석열 전 대통령 인수위 청와대 이전 태스크포스(TF) 팀장이던 당시 관저를 서울 용산구 한남동으로 옮기는 과정에서 부당하게 개입한 의혹을 받고 있다.

김건희 특검팀은 지난해 12월 수사를 마무리하는 최종 브리핑에서 "김건희가 소위 '윤핵관'(윤석열 측 핵심 관계자)으로 불리는 윤 의원을 통해 대통령 관저 이전 등 국가 계약 사안에 부당하게 개입한 사실을 확인했다"고 밝혔다.

당시 김건희 특검팀은 김오진 전 국토교통부 차관을 조사하는 과정에서 "2022년 4월쯤 윤 의원이 '김건희 여사가 찍은 업체이니 21그램이 공사를 할 수 있게 하라'고 말했다"는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해진다. 다만 수사 기간 제약 등으로 윤 의원 등 '윗선' 개입 의혹은 경찰청 국가수사본부에 이첩했다.

사건을 이어받은 종합특검팀은 지난 11일 김 전 차관을 불러 조사했다. 특검팀은 윤 의원이 김 여사의 지시에 따라 실제 관저 공사 업체 선정에 개입했는지 등을 조사할 전망이다.

김건희 여사. [사진=뉴스핌 DB]

yek105@newspim.com