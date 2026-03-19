전남·광주 행정통합 이끈 팀, 특별성과금 3천만 원…행안부 총 8천만 원 포상

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 탁월한 성과를 창출한 공무원들에게 총 8000만 원 규모의 특별성과포상금을 지급했다.
행정안전부는 19일 정부서울청사에서 '2026년 제1차 특별성과포상금' 수여식을 열고, 전남·광주 행정통합 등 5개 팀 29명에게 포상금을 지급했다고 밝혔다.
특별성과포상제도는 "탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적 보상이 이뤄지도록 하라"는 이재명 대통령의 지시에 따라 도입된 제도로, 공직사회에 성과 중심 문화를 확산하기 위한 취지다.
이번 포상 대상은 성과의 구체성, 대외적 파급력, 국민 체감도 등을 기준으로 선정됐으며, 민간 전문가 의견을 반영해 최종 결정됐다.
가장 많은 3000만 원의 포상금을 받은 '전남·광주 행정통합 추진'팀(11명)은 이해관계 조율과 국회 입법 절차를 신속히 추진해 민선 9기 광역지방정부 최초 통합 사례인 '전남광주통합특별시' 출범을 이끌어냈다.
'새 정부 국정철학 구현 정부조직개편' 팀(7명)은 기획재정부 분리 개편과 검찰청 폐지 등 정부조직 개편을 추진해 2000만 원의 포상을 받았다.
또 'AI 국민비서 서비스 개시'에 기여한 팀(3명)은 네이버, 카카오 등 민간 플랫폼과 협력해 100여 종의 서류 발급과 1200여 개 공공시설 예약을 가능케 하며 '손 안의 행정' 기반을 마련해 1000만 원을 수상했다.
이와 함께 '산불 범정부 총력 대응체계 구축' 팀(4명)은 산불진화자원 협의회 구성과 대응 역량 강화로 주불 진화 시간을 기존 98분에서 30분으로 단축하는 성과를 내 1000만 원을 받았다. 해당 대응으로 산불 발생 건수 증가에도 불구하고 인명 피해는 발생하지 않았다.
'고향사랑기부제 활성화' 팀(4명)도 민간 플랫폼 연계와 세액공제율 상향 등을 통해 2025년 기부액 1515억 원을 달성, 역대 최대 실적을 기록하며 1000만 원의 포상을 받았다.
이날 윤호중 장관은 직접 포상금과 공로패를 수여하며 수상자들의 노고를 격려했다.
윤 장관은 "국가와 국민을 위해 특별한 성과를 만든 행정안전부 직원들의 헌신과 노력에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 우수 성과를 창출한 공무원에게는 파격적인 보상을 실시하여 국민의 삶을 더욱 행복하게 만들기 위한 행복안전부가 될 수 있도록노력해 나가겠다"고 강조했다.
abc123@newspim.com