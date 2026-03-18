'AI 에이전트'로 행정의 미래 그린다…행안부, 전문가 초청 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자= 행정안전부가 인공지능(AI) 에이전트 기반 행정 혁신 방향을 모색하기 위한 전문가 세미나를 연다.

행정안전부(장관 윤호중)는 19일 정부세종청사 중앙동에서 'AI 에이전트 생태계 및 공공 AX(AI Transformation) 전략'을 주제로 전문가 초청 세미나를 개최한다고 18일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 세미나는 지난 9일 'AI 국민비서' 시범서비스 개시 이후, 실행형 인공지능인 'AI 에이전트'를 공공 분야에 본격 도입하기 위한 전략을 논의하기 위해 마련됐다. AI 에이전트는 이용자의 지시에 따라 실제 업무를 수행하는 형태의 지능형 서비스다.

강연자로는 실리콘밸리에서 활동 중인 AI 전략 전문가이자 'AI 에이전트 생태계' 저자인 이주환 Swit Technologies 대표가 나선다. 이 대표는 AI 에이전트가 단순 기술을 넘어 공공서비스와 개인의 삶에 가져올 구조적 변화를 중심으로 글로벌 트렌드를 소개할 예정이다.

이날 세미나에는 황규철 행정안전부 인공지능정부실장을 비롯해 이세영 인공지능정부정책국장, 장동수 인공지능정부서비스국장, 배일권 인공지능정부기반국장 등 주요 정책 책임자들이 참석해 공공부문 AI 확산 전략을 논의한다.

세미나에서는 ▲글로벌 AI 트렌드 ▲AI 에이전트 구조 및 활용 전략 ▲공공서비스 적용 시 리스크 관리 방안 등이 주요 의제로 다뤄질 예정이다.

행정안전부는 현재 네이버·카카오와 협력해 제공 중인 'AI 국민비서'를 중심으로 공공서비스 고도화를 추진하고 있다. 전자증명서 발급, 공공시설 예약 등 100여 종의 서비스를 제공하고 있으며, 향후 기능을 단계적으로 확대할 계획이다.

특히 출생, 이사, 창업 등 국민 생애주기별 행정 수요를 AI가 사전에 파악해 맞춤형으로 제공하는 '지능형 정부' 구현을 목표로 하고 있다. 아울러 다양한 민간 AI 기업이 참여할 수 있도록 '정부 중개 플랫폼'을 구축해 서비스 범위를 넓힐 방침이다.

황규철 인공지능정부실장은 "AI 국민비서는 공공분야에 'AI 에이전트'를 도입한 국내 첫 사례"라며 "이번 세미나를

통해 공공분야 AI 확산 전략을 마련하여 국민이 일상속에서 체감할 수 있는 AI 에이전트 기반 공공서비스를 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

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