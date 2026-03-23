지방선거 후 지방의회 공백 없다…행안부, 개원 준비 'A to Z' 교육 실시

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 전국동시지방선거 이후 지방의회 공백을 최소화하기 위해 개원 준비 전반을 아우르는 실무 교육에 나선다.

행정안전부 산하 지방자치인재개발원(원장 안준호, 이하 자치인재원)은 오는 3월 26일부터 27일까지 이틀간 '지방의회 개원준비 특별과정'을 운영한다고 밝혔다.

[자료=행안부]

이번 교육은 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거 이후 새롭게 출범하는 제10기 지방의회의 안정적인 출범을 지원하기 위해 마련됐다. 전국 지방의회 사무직원 400여 명이 온·오프라인으로 참여해 실무 역량을 강화할 예정이다.

교육 과정은 ▲지방의회 개원준비 실무 ▲지방의회 운영 가이드 ▲공직선거법의 이해 ▲반부패 청렴교육 등 4개 핵심 과목으로 구성됐다.

특히 '지방의회 개원준비 실무' 과정에서는 후보자 정보 관리부터 선거 당일 상황실 운영, 당선인 등록, 의회 기반시설 구축, 개원 기념행사까지 선거 전후 단계별 준비사항을 사례 중심으로 교육한다. 이를 통해 현장 대응력을 높인다는 방침이다.

'지방의회 운영 가이드' 과정에서는 의장단 및 상임위원회 구성 등 원구성과 함께 지방의원의 겸직 신고, 재산 등록 등 의무사항, 회의 운영 방식 등 의정활동에 필수적인 실무 지식을 다룬다.

아울러 공무원의 정치적 중립 의무를 강조하고 공정한 선거 환경 조성을 위해 공직선거법 교육과 사례 중심의 반부패 청렴교육도 병행한다.

자치인재원은 이번 교육 이후에도 지방의회 의원과 직원을 대상으로 한 맞춤형 교육을 지속 확대할 계획이다. 오는 6월부터는 당선인 과정과 권역별 초선의원 직무연수 등 단계별 교육 프로그램을 본격 운영할 예정이다.

안준호 지방자치인재개발원장은 "지방의회 개원 준비는 4년간의 성공적인 의정 활동을 결정짓는 가장 중요한 첫 단추를 채우는 일"이라며 "새롭게 구성되는 지방의회가 주민의 진정한 대의기관으로서 역할을 다할 수 있도록 변화하는 행정 환경에 맞춘 내실 있는 교육 프로그램을제공하겠다"고 밝혔다.

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