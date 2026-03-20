김민재 행안부 차관, 강릉·양양 방문…공유재산 활용 논의·'우리동네 새단장' 참여

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부 김민재 차관이 강원 강릉시와 양양군을 찾아 공유재산 활용 방안을 점검하고 지역 주민들과 환경정비 활동에 나섰다.

행안부는 김 차관이 19일부터 이틀간 강릉시와 양양군을 방문해 '2026 공유재산 제도개선 워크숍'에 참석하고 현장 점검 일정을 소화했다고 20일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

19일 강릉에서 열린 워크숍에는 지방정부와 유관기관 공유재산 담당자 250여 명이 참석했다. 김 차관은 공유재산이 지역 발전의 기반인 만큼 체계적이고 전문적인 관리가 필요하다고 강조하며, 정책적 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

현재 지방정부의 공유재산 규모는 2024년 말 기준 약 1103조 원에 달한다. 행정안전부는 숨은 재산 발굴과 관리 분석, 진단 제도 도입 등을 통해 효율적인 관리 체계를 구축해 나갈 계획이다.

김 차관은 이어 강릉 포남동 소재 강원도청 관사를 찾아 운영 현황을 점검하고, 공유재산인 관사의 효율적 관리와 근무 여건 개선 필요성을 강조했다.

20일에는 2023년 대형 산불로 피해를 입었던 경포해변을 방문해 주민들과 함께 '우리동네 새단장' 활동에 참여했다. 주민자치회와 자원봉사자들이 함께 해안가 쓰레기를 수거하며 지역 환경 회복과 공동체 결속을 다졌다.

이번 활동은 단순한 환경 정비를 넘어 산불 피해 지역 회복과 지역사회 연대를 강화하는 계기가 됐다는 평가다.

김 차관은 앞서 강원도 산불방지센터를 찾아 봄철 산불조심기간과 대형산불 특별대책기간 대응 체계를 점검하고 관계자들을 격려하기도 했다.

김민재 차관은 "효율적이고 지속가능한 공유재산 관리를 위해 현장의 목소리에 귀를 기울이고 지방정부와 긴밀히 협력하겠다"며 "주민들이 연대와 협력을 통해 스스로 우리 동네를 가꾸고 보살피는 '우리동네 새단장' 활동이 지역사회 성장과 대한민국 도약의 계기를 마련할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

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