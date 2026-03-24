행안부, AI 문서혁신 시동...공무원 보고서 관행 전면 개편

윤호중 장관 "보고서 겉치레보다 담긴내용·현장목소리 집중"

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 공무원들의 보고서 작성 관행을 전면 개편하며 'AI 친화 행정문서' 도입에 나섰다고 24일 밝혔다.

형식과 꾸미기에 치중하던 기존 문서 문화를 벗어나, 실질적인 내용 중심의 '실용주의 행정'으로 전환하겠다는 취지다.

[자료=행안부]

행정안전부는 대통령 업무보고 후속 조치로 'AI시대 행정문서 작성 가이드라인'을 마련하고, 부처 내 전 부서를 대상으로 시범 적용에 들어갔다고 밝혔다. 이번 조치는 인공지능(AI) 시대에 맞는 행정 혁신의 일환으로, 보고서 작성에 소요되는 시간과 비효율을 줄이기 위한 것이다.

가이드라인의 핵심은 읽기 쉬운 문서다. 누가, 무엇을, 어떻게 하는지를 명확히 드러내기 위해 주어와 서술어를 분명히 하고, 문장 구조를 단순화했다. 그동안 관행처럼 쓰이던 복잡한 표나 셀 병합은 금지하고, 표준화된 번호체계를 적용해 문서의 체계성과 가독성을 높였다.

행안부는 이번 개편이 단순한 형식 변화에 그치지 않고 업무 방식 전반을 바꿀 것으로 보고 있다.

기존에는 공무원이 보고서 작성과 민원 대응을 대부분 직접 처리했다면, 앞으로는 AI를 활용해 자료 요약, 회의록 작성, 보고서 초안 생성, 단순 민원 응답 등을 수행하게 된다.

또한 부처 간 데이터 연계를 통해 빅데이터 분석과 정책 시뮬레이션이 가능해지면서 보다 정교한 의사결정도 기대된다.

이 같은 변화는 공무원의 업무를 '노동 집약'에서 '지능 집약' 구조로 전환시키는 계기가 될 전망이다. 보고서 작성에 들이던 시간을 줄이고, 국민 맞춤형 행정서비스 발굴과 정책 품질 향상에 집중할 수 있다는 설명이다.

행안부는 이미 직원 대상 AI 문서 작성 교육을 두 차례 실시했으며, 장관 보고 문서부터 해당 가이드라인을 적용할 방침이다. 내부 지능형 플랫폼을 활용해 문서 변환 기능도 지원하고, 한 달간 시범 운영 후 직원 의견을 반영해 개선해 나갈 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "장관에게 올라오는 보고서부터 가이드라인에 따라 형식에 얽매이지 않고 작성하도록 해달라"고 지시하면서 "장관부터 먼저 보고서의 겉치레보다는 담긴 내용과 민생 현장의 목소리에 집중하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com