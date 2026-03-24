행안부, '잠재 재난위험 분석 보고서' 발간...신유형 시설 사고대비

지하 자원순환시설·해상풍력발전단지 위험 요소 발굴

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 지하 자원순환시설과 해상풍력발전단지 등 신유형 시설에서 발생 가능한 사고 위험과 대응 방안을 담은 '잠재 재난위험 분석 보고서'를 발간했다고 24일 밝혔다.

최근 친환경 에너지 확대 정책에 따라 해상풍력발전단지 조성이 늘고, 생활폐기물 처리를 위한 지하 복합형 자원순환시설 건립도 확대되면서 기존과 다른 유형의 재난 위험에 대한 대비 필요성이 커지고 있는 상황이다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

보고서에 따르면 지하 복합형 자원순환시설은 화재 발생 시 접근이 어렵고 환기가 제한돼 대형 사고로 이어질 가능성이 크다. 이에 따라 인공지능(AI) 기반 원격 소화 시스템 도입과 건축물 내화 구조 기준 강화 등 예방 대책이 제시됐다.

또한 기후변화로 인한 극한 강우로 지하 시설이 침수될 경우 대규모 쓰레기 처리 차질이 발생할 수 있는 만큼, 핵심 구역을 물막이 설비로 보호하고 비핵심 구역을 침수 공간으로 활용하는 대응 방안도 포함됐다.

해상풍력발전단지의 경우 해상 교통 안전을 저해하거나 설비 파손 시 2차 피해로 이어질 위험이 지적됐다. 이에 선박과의 충돌을 방지하기 위한 안전 수역 설정과 비상 대응 매뉴얼 정비, 국내 해양환경을 반영한 설계 기준 마련 필요성이 강조됐다.

이번 보고서는 기후에너지환경부, 국토교통부, 해양경찰청 등 관계 부처 간 협의를 통해 마련됐다. 특히 해상풍력발전단지 관련 위험 분석은 해양수산부와의 협력을 통해 공동으로 진행됐다.

행정안전부는 보고서를 관계 기관에 공유하고, 실제 정책 수립에 반영될 수 있도록 기관별 조치 사항을 지속 점검할 계획이다. 보고서는 국립재난안전연구원 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.

김광용 재난안전관리본부장은 "사회 발전에 따라 새로운 형태의 시설이 늘어나면서 예상치 못한 사고가 발생할 위험이 커지고 있다"며 "정부는 우리 사회 곳곳에 숨겨진 재난 위험을 한발 앞서 찾아내고, 이에 철저히 대비할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com