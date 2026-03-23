김민석 총리, 뉴욕증권거래소 부회장 만나 한미 자본시장 협력 강화 다짐

마이클 해리스 뉴욕증권거래소 부회장 "뉴욕에 金총리 방문 희망"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 23일 한·미 자본시장 협력 강화 의지를 다지기 위해 미국의 마이클 해리스(Michael Harris) 뉴욕증권거래소 부회장을 만났다. 뉴욕증권거래소 부회장이 한국에서 고위급 정부 인사를 만난 것은 이번이 처음이다.

총리실은 이날 김 총리가 정부서울청사에서 해리스 뉴욕증권거래소 부회장과 만났다고 밝혔다. 뉴욕증권거래소 부회장이 한국을 찾아 정부 고위급을 만난 것은 이번이 처음이다. 총리실은 정부의 강력한 자본시장 개선 노력에 대해 부회장이 깊은 관심을 보여 만남이 성사됐다고 설명했다.

김 총리는 "글로벌 금융시장 흐름을 이끄는 세계 최고의 자본시장 플랫폼인 뉴욕증권거래소 부회장의 대한민국 방문을 환영한다"며 "한·미 자본시장 발전을 위한 한국 정부와 뉴욕증권거래소 간 구체적인 협력방안을 모색하길 희망한다"고 말했다.

김민석 국무총리(오른쪽)가 23일 정부서울청사에서 미국 마이클 해리스 뉴욕증권거래소 부회장(왼쪽)과 악수하면서 기념사진을 찍고 있다. [사진=총리실]

해리스 부회장은 2025년 9월 이재명 대통령께서 월가에서 대한민국 투자 서밋을 주재하신 것은 한국 자본시장의 방향성을 보여주는 중요한 신호"라며 "월가와 글로벌 투자자들에게 신뢰를 주는 강한 인상을 남겼다"고 했다.

해리스 부회장은 또 "이러한 점은 뉴욕증권거래소에 한국기업들이 상장을 할 때도 긍정적 영향을 줄 수 있으며, 거래소도 한국 기업에 대해 어떤 혜택을 줄 수 있을지 고민해보겠다"고 덧붙였다.

김 총리는 자본시장 체질 개선에 대한 정부의 노력과 개선방향에 대해서도 해리스 부회장과 의견을 나눴다.

해리스 부회장은 "한미 자본시장 파트너십 강화와 월가의 한국에 대한 긍정적 관심을 갖는데 대통령이 매우 중요한 역할을 하셨다"며 "정부가 2026년 1월 발표한 'MSCI 선진국 지수 편입을 위한 로드맵' 후속조치 등을 통해 외국인 투자자 접근성 제고 노력이 필요하다"고 말했다.

그는 이어 "새정부 출범 이후 밸류에이션 지표가 주요국 수준으로 상승하는 것은 이미 성과가 가시화되고 있는 상황"이라며 "한·미 자본시장 파트너십 강화를 위해 지속적인 협력과 향후 미국 뉴욕증권거래소에 총리 방문을 희망한다"고 초대했다.

이달 3일 기준 주요국별 PBR(주가순자산비율)은 한국 2.24 영국 2.38, 독일 1.92, 미국 5.43, 일본 1.99 대만 4.68로 나타났다.

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