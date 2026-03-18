김민석 총리, 스위스 대통령에 '글로벌 AI 허브' 구상 공유

제네바 방문 중 파믈랭 스위스 대통령 요청에 전화 통화

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 스위스 제네바를 방문 중인 김민석 국무총리는 18일(현지시간) 기 파믈랭 스위스 대통령에게 한국의 글로벌 인공지능(AI) 허브에 대해 설명했다.

이날 총리실에 따르면 김 총리는 현지시간 18일 오전 7시 45분부터 8시 5분까지 파믈랭 대통령과 전화 통화를 진행했다.

파믈랭 대통령은 "올해 20주년인 한-유럽자유무역연합(EFTA)의 자유무역협정(FTA) 등을 토대로 발전한 한국과 스위스 관계가 앞으로 더 강화되기를 기대한다"며 최근 우리 정부가 추진하고 있는 글로벌 AI 허브에 대해 문의한 것으로 전해졌다.

김민석 국무총리가 18일(현지시간) 스위스 제네바에서 기 파믈랭 스위스 대통령과 전화하고 있다. [사진=총리실] 2026.03.18 sheep@newspim.com

김 총리는 스위스 제네바가 전통적인 다자외교의 중심지로 자리잡은 점을 언급하면서 "한국이 추진하고 있는 글로벌 AI 허브는 새로운 기구라기보다, WHO(세계보건기구)의 글로벌 보건 인력양성 허브처럼 AI 분야 기술·규범·교육 등 관련 논의를 발전시키는 국제적 프로그램"이라고 설명했다.

김 총리는 또 "AI 협력이 새로운 시대적 과제"라며 한국이 IT 강국으로서 기여하기를 희망한다고 밝혔다. 글로벌 AI 허브 이니셔티브에 대한 관심과 협력도 요청했다. 이에 파믈랭 대통령이 양국 간 소통을 이어가자고 답변했다고 총리실은 전했다.

파믈랭 대통령은 2027년 제네바에서 열리는 AI 정상회의에 대한 한국의 관심도 요청했다. 김 총리는 AI 정상회의가 성공적으로 열리도록 한국 대표단 참석 등을 통해 적극 지원하겠다고 밝혔다.

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