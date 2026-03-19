과기부, 625억원 투입해 기업 AI 도입 문턱 낮춘다

AI·데이터·클라우드 통합 지원으로 산업 전환 촉진

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부는 인공지능(AI) 도입 문턱을 낮추고 기업 혁신을 지원하기 위한 '2026년도 AI 통합 바우처' 사업을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

이날 서울 여의도 중소기업중앙회에서 개최된 사업설명회에서 과기부는 AI·데이터·클라우드 등 AI 활용에 필요한 요소를 통합적으로 지원하는 4개 바우처 사업에 총 625억원을 투입할 계획을 공개했다.

이번 AI 통합 바우처 사업은 2019년부터 추진해온 정책으로, 소상공인부터 중소·중견기업, 의료기관 등 다양한 규모의 기업들이 AI 기술을 쉽게 도입하고 활용할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

과학기술정보통신부 전경. [사진=뉴스핌DB]]

김경만 과기부 인공지능정책실장은 "AI 기술, 데이터, 클라우드 등 AI 활용에 필요한 요소를 통합적으로 지원하여 산업 전반의 인공지능 전환(AX)을 촉진하고 국내 AI 산업 생태계 활성화와 경쟁력 강화를 일관되게 지속해 나가겠다"고 강조했다.

첫 번째 지원 사업인 'AI 바우처'는 소상공인과 중소·중견기업, 의료기관 등이 AI 솔루션을 개발·적용할 수 있도록 지원한다.

올해는 일반 80개, AI반도체 20개, 소상공인 20개, 글로벌 10개 등 총 130개 과제를 선정해 과제당 2억 원 내외의 252억 원을 지원할 예정이다. 특히 국가 경쟁력에 직결되는 전략 분야를 우선 지원하기 위해 공모 분야별 지원 규모를 조정해 정책 효과성을 강화했다.

두 번째 '데이터 바우처' 사업은 예비 창업자, 스타트업, 중소기업 등이 데이터 기반 AI 서비스를 개발·고도화할 수 있도록 데이터 구매·가공 및 활용을 지원한다. 일반 분야 60개, 공개·활용 분야 60개 등 총 120개 과제를 선정해 72억 원을 지원하며, 데이터 기획 단계부터 설계·가공·분석 등 데이터 활용 전 과정을 지원한다. 올해부터 신설된 '공개·활용' 부문은 데이터 공개·활용을 확대하기 위한 사업 구조 개편의 일환이다.

세 번째 '클라우드 바우처' 사업은 중소기업이 클라우드 기반 AI 서비스 운영 환경을 활용할 수 있도록 서비스 이용료를 지원한다. 60개 과제를 선정해 41억 원을 지원하며, 인공지능 전환(AX) 확산 효과를 높이기 위해 성과 창출 가능성이 높은 기업을 선별해 심화 컨설팅을 제공하는 등 사업 운영 체계를 개선했다.

네 번째 'AX 원스톱 바우처' 사업은 중소기업과 중견기업의 인공지능 전환을 촉진하기 위해 AI·클라우드·데이터를 바우처 형태로 통합 지원하는 사업이다. 20개 과제를 선정해 과제당 약 13억원씩 총 260억원을 지원하며, 복수의 AI 기초모델(FM)을 적용하되 최소 1개는 국산 모델 사용을 필수로 한다. 이는 국내 AI 산업 생태계 강화에 중점을 두는 정책 방향을 반영한 것이다.

신청 절차는 각 바우처별로 상이하다. AI 바우처와 AX 원스톱 바우처는 정보통신산업진흥원 사업관리시스템을 통해 온라인 신청하며, 데이터 바우처는 한국데이터산업진흥원 시스템을 이용한다. 클라우드 바우처는 클라우드 서비스 지원 포털을 통해 신청할 수 있다. 대부분의 사업은 말부터 말까지 신청을 받으며, 부터 에 평가·선정을 진행한 후 부터 까지 과제를 지원할 예정이다.

과기부는 이번 사업을 통해 기업들의 AI 도입 초기 비용 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 AI·데이터·클라우드를 통합적으로 지원함으로써 기업들이 AI 기술을 보다 효과적으로 활용할 수 있는 환경을 조성하고, 이를 통해 국내 산업 전반의 디지털 전환을 가속화할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

biggerthanseoul@newspim.com