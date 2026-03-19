우주 방사선 견디는 차세대 AI 반도체 소자, 세계 최초 성능 검증 성공

국내 연구팀, 극한 우주 환경 적응 기술 개발

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부와 한국원자력연구원은 원자력연 첨단방사선연구소, 충북대, 벨기에 IMEC 공동연구팀이 과기정통부 지원을 통해 우주 방사선 환경에서도 안정적으로 동작하는 차세대 AI 반도체 기술을 세계 최초로 검증했다고 19일 밝혔다.

이번 성과는 우주 탐사와 위성 통신 등 극한 환경에서 인공지능 기술을 활용하려는 노력의 결실이다. 기존 반도체는 우주의 강한 방사선에 노출되면 오류가 발생하거나 성능이 저하되는 문제가 있었다. 연구팀은 이러한 한계를 극복한 방사선 내성 AI 반도체 소자를 개발해 실제 우주 환경 조건에서의 성능을 검증했다.

우주항공용 AI 뉴로모픽 반도체의 양성자 조사 후 인식률 검증 모식도 [자료=과학기술정보통신부] 2026.03.19 biggerthanseoul@newspim.com

차세대 AI 반도체는 인공지능 연산 처리 능력을 갖춘 동시에 우주 방사선의 영향을 최소화하도록 설계됐다. 이는 향후 달 탐사, 화성 탐사 등 심우주 탐사 미션에서 자율 판단 능력을 갖춘 로봇이나 탐사 장비에 활용될 수 있다. 또한 정지궤도 위성에 탑재되는 AI 칩으로도 응용 가능해 위성 기반 지구 관측과 통신 서비스의 고도화를 이끌 수 있다.

과기부는 이번 성과가 한국의 우주 산업 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 특히 국내 반도체 기술과 우주 기술의 융합을 통해 글로벌 우주 시장에서의 입지를 다질 수 있을 것으로 전망했다.

연구팀은 방사선 내성 검증을 위해 입자 가속기를 이용한 고에너지 입자 조사 실험을 진행했다. 우주 환경에서 발생하는 다양한 에너지의 방사선을 모의하여 반도체 소자의 안정성을 확인했다. 검증 결과 개발된 AI 반도체는 기존 제품 대비 방사선 내성이 현저히 우수한 것으로 나타났다.

과기부 관계자는 "이번 성과는 우주 시대에 필수적인 첨단 기술 개발의 중요한 이정표"라며 "앞으로 우주 탐사와 위성 산업 발전을 위해 방사선 내성 반도체 기술 개발에 지속적으로 투자하겠다"고 밝혔다.

한편 과기부는 이번 성과를 바탕으로 국내 반도체 기업들과의 기술 이전 및 상용화 방안을 논의할 계획이다. 또한 국제 우주 기구와의 협력을 통해 글로벌 우주 프로젝트에 국내 기술을 적용하는 방안도 추진할 예정이다.

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