우주항공청, 다목적 7호·차중 3호 초기운영 성과 공개

공공 주도에서 민간 주도로 우주산업 생태계 전환

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 우주항공청은 다목적실용위성 7호와 차세대중형위성 3호의 첫 촬영 영상과 초기운영 성과를 17일 공개했다. 두 위성의 성공적인 궤도 안착은 대한민국이 세계 최고 수준의 지구 관측 능력을 확보했음을 증명하는 동시에, 공공 주도에서 민간 주도의 우주 산업 생태계로의 전환이 본궤도에 올랐음을 보여주는 핵심 성과다.

다목적 7호는 고해상도 지구관측 광학위성으로, 국토·자원·재난 관측 역량을 강화할 것으로 기대된다. 1999년 발사된 다목적 1호부터 이어져 온 기술력의 결정체인 7호는 지상의 자동차 종류까지 식별하는 0.3m 이하의 초고해상도 관측 성능을 자랑한다. 이는 위성 탑재체 핵심 부품을 외산에 의존하지 않는 '위성 기술 주권'을 입증한다.

다목적실용위성 7호 초기운영 시험촬영 카이로 피라미드 모습 [사진=우주항공청] 2026.03.17 biggerthanseoul@newspim.com

우주항공청은 초기운영 과정에서 다목적 7호가 촬영한 서울 잠실 올림픽 경기장과 롯데타워 등의 고해상도 시험 영상을 공개했다. 이전 다목적 3A호와 비교하면 해상도의 비약적 향상을 확인할 수 있다. 건조한 날씨로 대형 산불 등 재난 위협이 커지는 가운데, 다목적 7호의 정밀 관측 역량은 산불 등 재난 지역을 감시하는 역할을 수행할 것으로 기대된다.

차세대중형위성 3호는 우주전문기업이 중심이 되어 위성개발을 총괄하고 정부와 연구기관이 지원하는 방식으로 추진됐다. 이는 공공 주도 개발 방식에서 벗어나 '뉴스페이스(New Space)' 중심의 개발 체계로 전환됐음을 보여주는 상징적 성과로 평가된다.

차중 3호에 탑재된 탑재체는 우주과학탐사를 위한 '종합 우주 실험실' 역할을 수행한다. 한국천문연구원의 로키츠(ROKITS)는 지구 오로라와 대기광을 관측하고, KAIST 아이엠맵(IAMMAP)은 우주 플라즈마 밀도를 측정해 우주환경 예보·연구 자료를 확보한다. 로키츠는 지자기 폭풍 당시의 오로라 영상을 확보했다.

한림대 바이오캐비넷은 우주바이오 실험을 진행 중이다. 3차원 인공심장 조직을 프린팅하고, 줄기세포를 3차원으로 배양하는 실험을 통해 우주 환경에서의 생명 현상을 연구하고 있다. 이러한 성과는 기업 주도의 위성 양산은 물론, 산·학·연 협력을 통한 우주과학 연구 생태계를 확장하는 원동력이 될 전망이다.

우주항공청은 현재 위성 데이터의 정확도를 높이는 검보정 등 초기운영을 진행 중이며, 조만간 두 위성을 정상운영으로 전환할 계획이다. 정상운영이 시작되면 다목적 7호와 차중 3호는 고품질 영상과 관측 자료를 안정적으로 제공하며 국가 우주 자산으로서의 역할을 본격화한다.

오태석 우주청장은 "이번 두 위성의 초기운영 성과는 대한민국 위성개발 역량이 한 단계 도약했음을 보여주는 쾌거"라며, "앞으로도 위성개발과 활용, 산업 육성을 유기적으로 연계해 국민이 체감할 수 있는 우주 성과를 지속 창출해 나가겠다"고 말했다.

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