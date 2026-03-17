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방사청, 9.3조 투입 '198개 사업' 전개…3축·AI·우주로 전력판 다시 짠다

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"北 핵·미사일 대응 8.8조 집중"…L-SAM·KF-21·SM-3 동시 추진
방산수출 200억달러 넘어 '산업 패키지'로 확장…북미·중동·유럽 맞춤 공략
국방반도체·위성·AI 인프라 총동원…공급망·중소기업 구조까지 손본다

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 2026년 총 9조3000억원을 투입해 198개 방위력개선사업을 동시 추진하며, 북한 핵·미사일 대응 3축 체계와 인공지능(AI)·우주 전력 중심으로 군 구조 개편에 속도를 낸다.

이용철 방위사업청장은 17일 국회 국방위원회 업무보고에서 "연간 방산 수출 200억달러 성과를 넘어 자동차·에너지·광물과 결합한 산업 협력 패키지로 확장하겠다"고 밝혔다. 단순 무기 판매에서 '국가 패키지 수출'로 전환하겠다는 구상이다.

올해 방위력개선사업은 총 198개로, 연구개발 52개·양산 116개·구매 30개 사업으로 구성된다. 핵심 전력은 수치상 3축 체계에 집중된다. 북한 핵·미사일 대응 예산만 8조8387억원으로 전체의 대부분을 차지한다.

지난 2월 10일(현지시각) 루마니아 국방부에서 이용철 방위사업청장과 라두 디넬 미루처 국방장관이 면담을 마치고 기념촬영하고 있다. [사진=방위사업청 제공] 2026.03.17 gomsi@newspim.com

세부 전력으로는 장거리 지대공요격체계 L-SAM과 중거리지대공유도무기 M-SAM Block-Ⅲ가 동시 개발·양산 축에 올라 있으며, 해상 기반 탄도탄 요격능력 확보를 위한 SM-3 도입도 포함됐다. KF-21 전투기 최초 양산과 F-35A 2차 도입 사업도 병행 추진된다.

신규 사업은 21개다. 군위성통신체계-Ⅲ 개발이 대표적이며, 이는 군 독자 ISR(정보·감시·정찰) 및 지휘통제 능력 강화를 위한 핵심 인프라로 꼽힌다. AI 기반 유무인 복합체계에는 2161억원, 우주전력에는 3212억원이 각각 배정됐다.

방사청은 단순 전력 확보를 넘어 기술·제도·재원까지 묶는 '전주기 방산 생태계' 구축에 나섰다. 국방반도체법 제정, AI 유무인 체계 시험 인프라, 국방위성 발사지원시설 구축이 동시에 추진된다.

재정 측면에서는 방산기술혁신펀드 확대와 'K-방산수출펀드' 신설이 병행된다. 국가전략기술 지정 확대를 통해 반도체·AI·우주 분야를 방산과 직접 연계하는 구조다. 범정부 컨트롤타워인 '방산발전추진단'을 통해 부처 간 사업 조정과 수출 지원을 일원화하는 방안도 포함됐다.

수출 전략은 권역별로 분화됐다. 북미는 '마스가(MASGA)' 기조에 맞춰 함정 건조 및 MRO 협력 확대가 핵심이다. 미 조선업 재건 정책에 한국 조선·방산 역량을 결합하는 방식이다.

중동은 사우디아라비아·UAE의 자국 방산 육성 전략에 맞춘 현지 공동개발·생산 모델이 중심이다. 단순 납품이 아닌 '현지화 파트너' 지위를 확보하는 것이 목표다.

유럽은 NATO 재무장 흐름에 맞춰 국가별 맞춤 수출 전략을 구축하고, 동맹 기반 협력을 확대하는 방향이다. 각국 재정 여건과 무기 소요를 반영한 '핀셋형 수출'이 강조된다.

방산 공급망 안정화도 병행된다. 무기체계 공급망 DB와 조기경보시스템을 구축하고, 2030년까지 핵심 소재·부품 비축량을 현재 대비 2배 이상 확대할 계획이다. ITAR·수출허가(E/L) 규제 품목과 반도체 등은 국산화 비중을 높인다.

방사청은 중소·벤처기업 참여 확대를 위해 정부 인증 부품 DB를 구축하고, 무기 개발 시 해당 부품 사용을 의무화하는 방안도 추진할 계획이다. 분쟁조정제도 도입과 '상생 인센티브'로 대기업·중소기업 협력 구조를 제도화한다.

방사청 관계자는 "전력 증강, 수출 확대, 산업 생태계 개편을 동시에 추진하는 구조"라며 "3축 체계와 AI·우주 전력이 결합되면 한국군의 작전 개념 자체가 바뀌는 전환점이 될 것"이라고 했다.

gomsi@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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