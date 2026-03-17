사천시·남해군, 우주항공선 철도 국가 정책화 추진…정부 설득 박차

국토부 방문, 철도 구축 필요성·지역 균형발전 강조

사천, 학술 세미나 통해 전문가와 철도 발전 전략 논의

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 남해군과 함께 우주항공산업 중심지 도약을 위한 핵심 인프라인 사천 우주항공선 철도 구축을 국가 정책 과제로 끌어올리기 위해 정부 설득에 나섰다고 17일 밝혔다.

양 지자체는 지난달 6일 사천 우주항공선 철도 추진을 위한 공동 서명을 진행한 데 이어 전날 국토교통부를 방문해 관계자 면담을 실시했다.

박동식 경남 사천시장(왼쪽 두번째)과 장충남 남해군수(왼쪽 세 번째)가 16일 국토교통부를 방문해 관계자 면담을 갖고 있다.[사진=사천시]2026.03.17

박동식 사천시장과 장충남 남해군수는 국토교통부 철도국장과 면담을 갖고 사천 우주항공선 철도 구축의 필요성과 지역 균형발전, 우주항공산업 경쟁력 강화를 위한 철도망 확충의 중요성을 설명하며 정부 지원을 요청했다. 이어 국토교통부 제2차관과의 면담에서도 해당 사업에 대한 정부 차원의 관심과 지원을 건의했다.

양 지자체는 철도 사업뿐 아니라 사천공항 확장과 CIQ(세관·출입국·검역) 시설 도입 필요성도 함께 강조했다. 우주항공산업 중심지로 성장하고 있는 사천 지역의 미래 발전을 위해 항공 인프라 확충이 필수적이라는 점을 전달한 것이다.

사천시는 사천우주항공선 철도 구축 필요성과 경남권 철도 발전 방향을 논의하기 위한 학술 세미나도 개최할 예정이다. 오는 19일에는 한국철도학회 및 한국철도학회 부울경지회와 공동으로 '5극3특 균형발전 패러다임 전환과 경남권 철도발전 전략'을 주제로 세미나를 열고 관련 전문가들과 심도 있는 논의를 진행한다.

이번 세미나에서는 사천 우주항공선 철도의 필요성과 경남 서부권 철도망 구축 전략, 국가 균형발전 정책과 연계한 철도 인프라 확충 방안 등이 중점적으로 다뤄질 예정이다.

사천시 관계자는 "사천 우주항공선 철도 구축은 우주항공산업 중심 도시로 도약하기 위한 핵심 교통 인프라"라며 "남해군과 긴밀히 협력하고 전문가 의견을 반영해 정부와 지속적으로 소통하며 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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