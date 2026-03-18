스피어, 지난해 매출 956억원..."우주항공 중심 사업 재편 성공"

전년比 11.9% 증가…사업 재편 효과

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 우주항공 특수합금 소재 공급망관리(SCM) 전문기업 스피어가 우주항공 산업 중심으로 사업 구조를 재편하며 매출 증가세를 기록했다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 지난해 매출액은 956억3856만원으로 전년대비 11.9% 증가했다. 영업이익은 90억5227만원을 기록했다. 이번 매출 성장은 우주항공 산업 중심으로 사업 구조를 재편한 데 따른 결과로 풀이된다. 스피어는 지난해 3월 1일 디지털 헬스케어 기업 라이프시맨틱스를 흡수합병하고 사명을 스피어코퍼레이션으로 변경하며 사업 체질을 우주항공 중심으로 전환했다.

특히 글로벌 민간 우주 발사업체와의 우주 발사체용 특수합금 공급계약 체결이 이어지면서 매출이 확대됐다. 다만 기존 헬스케어 사업 적자와 인도네시아 니켈 제련소 지분 취득 관련 비용, 해외 전문 인력 채용에 따른 인건비 증가 등의 영향으로 영업이익은 흑자 기조를 유지했지만 개선 폭은 크지 않았다.

스피어코퍼레이션 CI. [사진=스피어코퍼레이션]

스피어는 올해부터 지난해 체결한 장기 공급계약을 기반으로 매출 성장과 영업이익 성장이 본격화될 것으로 전망했다. 여기에 해외 니켈 제련소 지분 투자를 통해 원가 경쟁력을 강화하고, 현금흐름 창출 기반까지 확보하며 실적 개선에 힘을 더할 것으로 내다봤다.

회사 관계자는 "올해부터 글로벌 민간 우주발사업체와의 장기 공급이 본격화되고 민간 우주 발사업체의 스타십 양산 로드맵도 가시화될 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com