조국, 평택을 재선거 예비후보 등록…"신입생이지만 최우등생 되겠다"

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 조국혁신당 조국 대표가 17일 오후 3시 평택시선거관리위원회에 '평택을' 국회의원 재선거 예비후보자 등록 신청서를 제출했다.

이날 조국 예비후보는 "저는 평택 신입생이다. 오래 사신 분들과 먼저 오신 분들의 말을 듣고 경청하면서 지역 발전에 헌신할 것"이라며 "신입생이지만 실력 있는 최우등생이 될 것"이라고 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 평택 선관위를 찾아 예비후보자 등록을 마친 조국대표. 2026.04.17 krg0404@newspim.com

이어 "평택이 직면한 교통, 주거 돌봄 문제 등 집중적으로 연구하고 실질적인 해결책을 마련할 것"이라고 덧붙였다.

'평택을' 지역구 선택 이유에 대해 조 예비후보는 "평택을은 민주 진영에서 다소 어려운 험지이나 선거 판세를 바꾸고 승리할 수 있는 경쟁력이 있다고 판단했다"며 "더 큰 평택의 시대를 열기 위해서는 제가 가장 경쟁력이 있다"고 강조했다.

이어 그는 "모든 정당이 후보를 내는 것은 당연한 권리이며 타당의 공천 여부에 관여할 권한이 없다"며 "사전 담합이나 인위적인 조정보다는 유권자들 앞에서 공정하게 경쟁하고 선택받는 것이 정치인의 올바른 태도"라고 일축했다.

특히 조 예비후보는 진보당의 비판에 대해서 "검찰 개혁 등에서 연대해 왔으나 공당이 후보를 내는 것에 대해 신의의 문제로 치부하는 것은 의문"이라며 "선거 연대를 위한 공식 제안이나 협의가 없었다"고 반박했다.

그러면서 "김재연 후보가 먼저 하고 있는 것은 알고 있었지만 그런 이유로 다른 정당이 후보를 내는 것이 안 된다는 법칙이 있는지 의문스럽다"며 "연대는 연대이고 경쟁은 경쟁이다. 시민들 앞에서 경쟁하고 선택받으면 될 일"이라고 선을 그었다.

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