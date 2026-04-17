러시아, 발트해 인근 국가들 향해 또 위협 "우크라 드론 계속 통과시키면 보복"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 러시아가 또 다시 발트해 인근 국가들에게 우크라이나 드론의 비행을 계속 허용할 경우 보복할 수 있다고 경고했다.

우크라이나 드론이 발트해 지역의 러시아 석유 수출항을 타격하는데 성공하자 인근 국가들을 상대로 우크라이나 드론의 비행을 허용하지 말라고 강하게 압박하는 양상이다.

세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기. [사진=로이터 뉴스핌]

세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기는 16일(현지 시각) "최근 우크라이나 드론이 핀란드와 발트해 연안 국가들을 경유해 러시아를 공격하는 사례가 점점 더 빈번해지고 있다"며 "그 결과 민간인들이 피해를 입고 민간 기반시설에 상당한 손상이 발생하고 있다"고 말했다.

그는 "이런 상황은 서방의 방공 시스템이 아주 비효율적이거나 또는 해당 국가들이 자국 영공을 의도적으로 제공함으로써 러시아에 대한 공격에 직접 가담하고 있는 경우"라고 했다.

이어 "후자의 경우 무력 공격을 받을 때 국가의 고유한 자위권을 규정한 유엔 헌장 제51조가 국제법에 따라 적용된다"고 말했다.

이들 국가들이 우크라이나 드론의 통과 비행을 계속 허용할 경우 러시아가 보복 공격에 나설 수 있다며 위협을 가한 것이다.

이에 앞서 이달 초 마리아 자하로바 러시아 외교부 대변인도 발트해 주변 국가들을 지목하며 "이들 국가들에게 이미 적절한 경고를 했다. 그들이 충분히 현명하다면 들을 것이다. 그렇지 않다면 대응(보복 공격)을 감수해야 할 것"이라고 말했다.

우크라이나 군은 최근 흑해와 발트해에 있는 러시아의 주요 석유 수출항에 대해 집중적인 드론 공격을 감행했다.

발트해의 경우 러시아 해상 원유 수출의 40% 이상을 차지하는 프리모르스크와 우스트루가 항이 드론 공격을 받아 큰 피해를 입은 것으로 알려졌다.

ihjang67@newspim.com