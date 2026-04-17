넷마블 '왕좌의 게임: 킹스로드' 온라인 쇼케이스 개최

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스팀 비공개 테스트 동시 시작…4월 24일까지

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 개발 중인 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 온라인 쇼케이스를 17일 오후 8시 개최한다.

이번 행사에는 넷마블네오 장현일 PD, 작가 이종범, 인플루언서 옥냥이 등이 참석해 게임의 개발 배경과 정식출시 일정, 핵심 콘텐츠와 서비스 방향을 소개한다. 쇼케이스 영상은 게임 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

넷마블이 개발 중인 액션 어드벤처 RPG '왕좌의 게임: 킹스로드'의 온라인 쇼케이스를 17일 오후 8시 개최한다. [사진= 넷마블]

'왕좌의 게임: 킹스로드'는 HBO 드라마 '왕좌의 게임' 시즌4를 배경으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 넷마블이 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트 산하 HBO로부터 공식 라이선스를 획득해 제작 중이다.

게임은 회피와 방어로 적의 공격을 무력화하고 패링으로 반격하는 액션, 두 가지 무기를 실시간으로 교체하며 진행하는 전략적 전투 등을 특징으로 한다.

한편 17일 오후 2시부터 왕좌의 게임: 킹스로드 스팀 비공개 테스트를 시작한다. 아시아 정식출시 전 진행되는 이번 테스트는 23일까지 스팀 페이지를 통해 참가 신청을 받으며, 4월 24일까지 진행된다.

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