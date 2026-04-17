[내일날씨] 남부지방 비...서울 한낮 27도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 18일 남부지방과 제주도에 비가 오게 했다.
- 낮 최고기온 20~28도로 초여름 날씨를 보인다.
- 미세먼지는 전 권역 '좋음'~'보통' 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 18일은 일부 지역에 비가 오겠다. 낮 최고기온 20~28도로 초여름 날씨인 곳도 있겠다.
17일 기상청에 따르면 오는 18일 중부지방은 대체로 맑겠으나 남부지방은 흐리다가 아침부터 차차 맑아지겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽까지 전북과 경북권, 아침까지 전남권과 경남권, 오후까지 제주도에 비가 오겠다.
17일부터 18일까지 예상 강수량은 광주·전남 10~50mm, 전북 5~30mm, 부산·울산·경남 10~50mm, 대구·경북남부 5~20mm, 제주도 10~40mm 등이다.
아침 최저기온은 7~15도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 10도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 20~28도로 예측된다. ▲서울 27도 ▲인천 24도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 22도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 21도 ▲울산 23도 ▲제주 21도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com