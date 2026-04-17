[내일날씨] 남부지방 비...서울 한낮 27도

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아침 최저기온 7~15도·낮 최고기온 20~28도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 18일은 일부 지역에 비가 오겠다. 낮 최고기온 20~28도로 초여름 날씨인 곳도 있겠다.

17일 기상청에 따르면 오는 18일 중부지방은 대체로 맑겠으나 남부지방은 흐리다가 아침부터 차차 맑아지겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다. 새벽까지 전북과 경북권, 아침까지 전남권과 경남권, 오후까지 제주도에 비가 오겠다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 낮 최고기온이 28도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보이고 있는 16일 오후 서울 서대문구 홍제천 인공폭포를 찾은 시민들이 폭포를 바라보며 더위를 식히고 있다. 2026.04.16 ryuchan0925@newspim.com

17일부터 18일까지 예상 강수량은 광주·전남 10~50mm, 전북 5~30mm, 부산·울산·경남 10~50mm, 대구·경북남부 5~20mm, 제주도 10~40mm 등이다.

아침 최저기온은 7~15도로 예상된다. ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 10도 ▲춘천 8도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 13도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 15도다.

낮 최고기온은 20~28도로 예측된다. ▲서울 27도 ▲인천 24도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 22도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 25도 ▲대구 25도 ▲부산 21도 ▲울산 23도 ▲제주 21도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com