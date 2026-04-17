[패치노트] 메이플스토리M·퍼스트 디센던트·우마무스메 프리티 더비 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨은 '메이플스토리M'에 성장 지원 이벤트 'M4U'를 6월 17일까지 진행한다. '보스들의 초대' 콘셉트로 코인·경험치 보상을 제공하며 일일 미션 기반 '보스들과의 거래'로 계정 전체 버프 강화가 가능하다. '군단장의 시험', '아카이럼과 비약 만들기' 등 이벤트와 코인 상점, 치장 이동, 버닝 미션도 함께 운영된다.

[사진= 넥슨]

넥슨은 '퍼스트 디센던트'에 방어형 신규 콘텐츠 '격돌 모드'를 추가하고 4월 29일까지 베타 운영, 5월 21일 정식 출시한다. '비에사'·'해리스'와 궁극 무기 3종 밸런스를 조정하고 신규 트리거 모듈 2종을 도입했다. 출석·모듈 교환·도전 과제 등 각종 이벤트도 함께 진행된다.

넥슨은 '메이플스토리' 서비스 23주년 2차 업데이트로 직업군별 5차 스킬을 강화하는 신규 공용 코어를 추가하고 기존 공용·HEXA 코어 성능·편의성을 조정했다. 4월 22일에는 방탄소년단 진이 직접 참여하는 '어메이진 핫타임'과 롯데월드 오프라인 이벤트를 진행해 접속 보상과 추첨 이벤트 맵 초대, 치장 아이템을 제공한다.

카카오게임즈는 '우마무스메 프리티 더비'에 신년 승부복 의상의 신규 육성 우마무스메 '미스터 시비'와 '카츠라기 에이스'를 추가하고, 스토리 이벤트 '화룡, 새벽바람을 부르다'를 5월 1일까지 진행한다. 이용자는 이벤트 포인트·룰렛 코인을 모아 한정 SSR 서포트 카드 '[우러러보면 하늘꽃이 활짝] 마루젠스키' 등 보상을 획득할 수 있으며, 신규 SSR 서포트 카드 2종과 최대 100연 무료, 750쥬얼 로그인 보너스 등을 제공하는 '연말연시 캠페인 제1탄'도 참여할 수 있다.

넷마블은 신작 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'가 국내 구글 플레이·애플 앱스토어 인기 1위 달성을 기념해 17일부터 3일간 '보랏빛 승급의 돌', '운명의 나침반', '약속의 나침반'을 지급한다. 개발자 노트를 통해 향후 업데이트·개선 방향과 라이브 방송 계획을 예고하고, 이용자 투표로 개선 우선을 정할 예정이다. 정식 출시 기념으로 각종 도전 미션 이벤트를 운영해 '특별한 황금빛 승급의 돌', '약속의 나침반', '몬스터링 상자' 등 풍성한 보상도 제공한다.

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