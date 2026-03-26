[패치노트] 일곱 개의 대죄: GRAND CROSS·던전앤파이터 모바일·리니지·레전드 오브 이미르·컴투스프로야구V26 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 넷마블은 모바일 RPG '일곱 개의 대죄: GRAND CROSS'에 '그랜드 시즌: 일곱 번째 봄' 업데이트를 실시했다.신규 월드 이벤트 '봄 축제 잠입작전'도 선보였다. 스콜과 하티의 초월 마수 버전을 추가해 성물 강화를 3단계까지 확장했다. 각 마수전 별 일정 개수 이상의 성물을 보유하는 경우 초월 마수전에 바로 도전할 수 있도록 편의성을 개선했다. '그랜드 시즌 출석 이벤트'를 통해 28일동안 최대 100개의 다이아를 지급한다. 다가오는 7주년을 축하하는 케이크 만들기 이벤트와 사전 예약도 시작된다. 777 릴레이 캠페인의 네번째 혜택으로 LR등급 '복수의 화신' 요정 헬브람 또는 전설인장 100개 특별 쿠폰 코드를 공개했다.
넥슨은 '던전앤파이터 모바일'에 신규 레이드 '침식의 시로코'를 업데이트했다. 레이드 클리어 시 강력한 성능을 자랑하는 다양한 보상과 재료를 획득할 수 있다. 넥슨은 대규모 이벤트를 5월 28일 오전 6시까지 진행한다. 고속 성장을 지원하는 '넥스트 하이웨이' 이벤트를 통해 지정한 캐릭터를 즉시 80레벨로 성장시킬 수 있다. 15강 무기가 포함된 '하이웨이 무기 지원 상자' 등 신규 및 복귀 이용자들의 성장에 도움이 되는 다양한 아이템을 제공한다. 다양한 이벤트를 통해 게임 접속, 피로도 소모 등 미션을 수행한 이용자에게 '정예 던전 추가 입장권 발행기', '75레벨 익시드 장비 항아리' 등 다채로운 보상을 선물한다. '에픽 소울', '유니크 소울' 등 재화를 '하트에임의 화로'에 투입해 '주간 던전 추가 입장권 발행기', '조화의 비약' 등 장비 획득을 지원하는 아이템을 제공한다.
엔씨가 '리니지 리마스터' 신규 업데이트 '아지트' 사전예약을 진행한다. 이용자는 3월 25일 정기점검 이후부터 이벤트 페이지를 통해 '아지트' 사전예약에 참여할 수 있다. 사전예약에 참여한 이용자는 특전 쿠폰을 받을 수 있다. 특전 쿠폰을 사용하면 신규 이용자를 위한 '검사의 장비 보급품 상자' 혹은 캐릭터 성장 부스팅 아이템으로 구성된 '검사의 성장 보급품 상자' 중 하나를 선택해 받는다. 장비 보급품 상자에서는 75레벨부터 89레벨까지 사용 가능한 '검사의 훈련 반지'를 받을 수 있다. 성장 보급품 상자를 사용하면 최대 신화 등급의 마법 연마서 획득이 가능한 '검사의 신화 큐브'를 받는다. 특화 서버 이용자는 최대 전설 등급의 마법 연마서를 획득할 수 있는 '검사의 전설 큐브'를 받는다. 검사 클래스는 전반적인 스펙을 재정비하고, 전투 방식에 차별화를 두는 방향으로 개선한다. 업데이트 사항과 함께 각종 이벤트와 혜택도 안내했다. 시그니처 복구 쿠폰은 리니지 최초 전 부위에 사용 가능한 '마스터 쿠폰' 1개를 추가로 지급한다.
위메이드 '레전드 오브 이미르'가 26일 국내 서비스 400일을 기념해 신규 클래스 '룬 파이터'를 업데이트하고 성장 특화 '하이퍼부스트 서버'를 열었다. 성장 특화 '하이퍼부스트 서버'는 5월 21일까지 2개월간 운영된다. '하이퍼부스트 서버'에 접속한 이용자에게 육성에 필요한 장비와 아이템을 지원한다. 영웅 동반자 3종을 각 100은화에 구매할 수 있는 할인 행사도 마련했다. 이용자는 4월 23일까지 출석을 통해 '브록의 장비 복구권', '시그룬의 합성 재도전권' 등을 획득할 수 있다. 4월 30일까지 게임에 접속하면 우편으로 '발키리·디시르 11회 카드', '앰버 주머니'가 포함된 특별 보급상자도 받을 수 있다. 봄맞이 '꽃잎 축제' 이벤트도 4월 9일까지 열린다. 발키리의 전당, 혼돈의 신전, 폴크방에서 몬스터를 사냥하면 이벤트 전용 재료 '꽃잎'이 주어진다. '꽃잎'은 '영웅 룬 상자', '상급 호른' 등으로 교환하거나, '화관' 아이템을 제작해 컬렉션을 완성하면 추가 버프 효과를 얻을 수 있다.
컴투스는 KBO 리그 No.1 야구 게임 '컴투스프로야구V26'에서 2026 KBO 리그 개막을 맞아 대규모 업데이트를 진행했다. '바람의 손자' 이정후의 2022년도 골든글러브 선수 카드가 '골든글러브 1차 교환 시스템'에 등록됐다. 모든 유저에게 1차 교환의 기회를 다시 한번 제공한다. 신규 구단주 정착 지원 이벤트에도 해당 카드를 추가해 신규 유저와 기존에 보상을 받지 않았던 유저 모두가 리그 최정상급 전력을 갖추고 시즌을 시작할 수 있도록 지원한다. 게임 시스템 전반의 고도화도 이뤄졌다. 선수 카드 스킬 최대 레벨이 기존 8에서 10으로 확장돼 더욱 강력한 선수 육성이 가능해졌다. 신규 메이저 스킬인 '좌타 해결사'와 '선봉장'을 비롯해 관련 임팩트 등급 선수 카드도 대거 추가됐다. '친구 시스템'을 적용해 최대 20명의 친구를 맺을 수 있다. 친구의 구단 정보와 랭킹 순위 등을 확인할 수 있게 됐다. 유저 편의를 위해 각성 잠재력 재설정 시 변경 전후 결과를 확인하고 선택할 수 있는 기능도 도입됐다.
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