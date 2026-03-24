[패치노트] 창세기전 모바일· 레전드 오브 이미르·일곱 개의 대죄: Origin·디시디아 듀엘룸 파이널 판타지 外

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 라인게임즈는 24일 모바일 SRPG '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '파멸의 유스타시아'를 추가하고, '서풍의 광시곡' 스토리를 비롯한 콘텐츠 업데이트를 진행했다. 신규 캐릭터와 함께 '서풍의 광시곡' 스토리 5장 '카나 밀라노비치'도 공개했다. 또한 기존 캐릭터 '크리스'의 스킬 및 성능이 상향됐다. 메인 스토리 47~48장에 '어려움' 난이도가 추가됐다. 월드 보스 콘텐츠 '에러 코드: 아수라 혼령'의 시즌 30을 선보인다. 게임 내 버그 수정 및 콘텐츠 개선 업데이트도 진행했다. 내달 7일 점검 전까지 다양한 이벤트가 열린다. 포인트 수집 이벤트에 참여하면 '캐릭터 소환권 100개'와 '방어구 재련석 선택 상자' 등을 얻을 수 있다. 이 밖에도 신규 캐릭터 성장 미션, 기존 캐릭터 소환 이벤트 등이 열린다.

스팀 4월 7일 출시, 룬 파이터 업데이트 [사진=위메이드]

위메이드가 대작 MMORPG '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전을 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)에 4월 7일 정식 출시한다. 위메이드는 스팀 출시를 통해 글로벌 PC 이용자의 접근성을 높이고, 신규 이용자 유입을 확대할 계획이다. 일부 블록체인 기능은 스팀 버전에서 제공되지 않는다. 스팀 출시와 동시에 신규 클래스 '룬 파이터'가 글로벌 버전에 업데이트된다. 위메이드는 대규모 신규 콘텐츠와 이벤트도 추가해 기존 이용자와 신규 이용자 모두에게 더욱 다채로운 재미를 선사할 예정이다.

넷마블은 '일곱 개의 대죄: Origin'을 24일 자정 구글플레이와 애플 앱스토어에 정식 출시하며 그랜드 론칭했다. 그랜드 론칭을 기념해 SR 각인 장비 2종과 SSR 각인 장비 1종을 제작할 수 있는 재료를 지급하는 전투력 달성 미션을 진행해 빠른 성장을 지원한다. 인게임 보상으로 영웅 뽑기가 가능한 '별의 파편' 약 5만9000개와 상시 영웅 뽑기권 90개를 제공한다. 또한 론칭 기념 이벤트를 통해 영웅 뽑기 총 373회 가능한 풍성한 보상을 지급한다. 원작의 주인공 '멜리오다스'를 획득할 수 있는 픽업이 진행된다. 전용 코스튬 '신기: 마검 로스트베인'을 얻을 수 있는 이벤트를 4월 8일까지 실시한다.

NHN은 보스 토벌형 팀 배틀 신작 '디시디아 듀엘룸 파이널 판타지'를 글로벌 정식 출시했다. 이번 글로벌 출시에 맞춰 특별 로그인 보너스도 마련했다. 이벤트 기간 중 게임에 접속한 이용자는 어빌리티 가챠 40회 분량의 아이템(소환 티켓 20장, 3000 모그Pay)과 캐릭터 티켓 5장, 역대 '디시디아 파이널 판타지' 시리즈 BGM 8곡 등 풍성한 사전 등록 보상을 7일에 걸쳐 모두 받을 수 있다. 게임에서 사용 가능한 게임 재화 '모그Pay'를 구매할 수 있는 '디시디아 웹 숍'도 함께 오픈했다. 웹 숍만의 한정 패키지도 준비돼 있다. 스퀘어에닉스 멤버스 어카운트와 '디시디아 듀엘룸 파이널 판타지'를 연동 후 웹 숍을 이용하면 최대 1000 모그Pay를 획득할 수 있다.

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