[패치노트] 바람의나라·카제나·메이플스토리·우마무스메 프리티 더비 外

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨은 바람의나라 서비스 30주년을 맞아 기념 일러스트·로고를 공개하고 4월 2일까지 어드밴트 캘린더 형식의 티징 이벤트를 운영해 미션 달성 시 필름 카메라·넥슨캐시를 제공한다. 4월에는 신규 지역 신라와 직업 흑화랑, 레벨 950 확장, 9차 승급, 신규 레이드·장비·협동 콘텐츠를 포함한 30주년 대규모 업데이트를 실시한다.
스마일게이트는 카오스 제로 나이트메어(카제나)에 은하계 재해 시즌2 마지막 스토리 '마음, 약속'과 신규 전투원 리타를 업데이트하고 보급 상점 보상 추가, 대균열 후반기 개방, 환경 변수 시스템 확장과 함께 괴물들의 투기장, 우주 만물의 기록자, 출석 이벤트 등 다양한 보상 이벤트를 진행한다.
넥슨은 메이플스토리 23주년 1차 업데이트로 온·오프라인 행사 '메이플 어택!'과 연계한 인게임 이벤트를 시작하고 출석·성장 이벤트와 신규 버닝 '체인지 버닝: 루시드'를 통해 루나 쁘띠 펫, 제네시스·데스티니 무기, 각종 큐브·환생의 불꽃 등 보상을 제공한다. 동시에 200~260레벨 경험치 하향, 심볼 상향, 보스·특수 반지·연무장 추가, 큐브·환생의 불꽃 개편, 자동 강화 기능 도입과 더불어 4~5월 잠실 롯데월드 대관·전시 등 대형 오프라인 이벤트도 진행한다.
카카오게임즈는 우마무스메 프리티 더비에 연극 콘셉트의 신규 육성 우마무스메 나리타 탑 로드와 어드마이어 베가를 추가하고 3월 19~31일 스토리 이벤트 '모여 노래하라, 별들이여!'를 통해 이벤트 포인트·룰렛 코인으로 SSR 티엠 오페라 오 등 한정 보상을 제공한다. 또 SSR 서포트 카드 2종을 추가하고 3월 19일~6월 15일 기간 한정 레이스 이벤트 '마스터즈 챌린지'를 진행해 강력한 우마무스메들과의 레이스 보상을 지원한다.
위메이드는 레전드 오브 이미르에 여섯 번째 신규 클래스 룬 파이터를 3월 26일 업데이트하며 티저 영상으로 외형과 주요 스킬을 공개했다. 룬 파이터는 근접 격투형 클래스이며, 대표 스킬 '결계'로 아군 능력 강화와 적 약화를 제공해 서버대전 등 대규모 전투에서 전략적 활용성을 높인다.
넷마블은 세븐나이츠 키우기 2.5주년을 기념해 신규 레전드 영웅 '온 스테이지 델론즈'를 추가하고 각성 시 레전드+ '프론트맨 델론즈'로 성장하도록 했다. 4월 2일까지 2.5주년 스페셜 출석부, 최대 7,777,000 루비를 노릴 수 있는 럭키 세븐 페스타, 각종 챌린저 패스·스페셜 던전·카니발, 페스티벌 쿠폰 이벤트 등을 통해 엘가의 소원 선택권·소환권, 에고스톤, 전용 장비, 여신의 선물 등 대규모 보상을 제공한다.
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