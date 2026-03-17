정부, 국산 AI반도체 'K-엔비디아' 육성에 5년간 50조 투자

AI 반도체 투자전략 간담회 개최

GPU 한계, 국산 NPU 기술 자본 필요

금융위, 5년간 50조 투자 계획 발표

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부와 금융위원회는 17일 국민성장펀드를 활용한 AI 반도체 투자전략을 논의하고 민관 협력 의지를 결집하기 위한 'K-엔비디아 육성 프로젝트' 민관 합동 간담회를 개최했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 간담회에서 현 상황을 진단하며 "글로벌 AI 시장은 GPU가 주도하고 있지만 막대한 전력 소모와 천문학적인 비용 문제는 한계점으로 지적되고 있다"고 지적했다.

그는 "AI 빅테크 기업들은 GPU의 한계를 극복하기 위해 추론에 특화된 차세대 NPU(신경망처리장치) 기술 확보 등을 향한 치열한 경쟁에 돌입하고 있다"며 "과기정통부는 이러한 기술 변곡점에서 우리 AI 반도체 기업들이 글로벌 강자로 도약할 수 있도록 국산 NPU 산업 육성에 정책적 지원을 집중해나갈 것"이라고 강조했다.

이억원 금융위원장은 "AI 산업은 초기 인프라 구축 단계의 대규모 투자뿐만 아니라 운영 과정에서의 주기적인 하드웨어 업그레이드, 시장 확산에 따른 단계적 스케일업 투자까지 장기간의 자금 투입이 필요한 분야"라며 "금융위는 민간 자금과 연계한 국민성장펀드를 통해 AI 및 반도체 분야에 향후 5년간 50조 원 규모로, 올 한해에만 약 10조 원 규모로 장기 인내자본을 공급하겠다"고 밝혔다.

AI반도체 산업 도약 전략 [자료=과학기술정보통신부] 2026.03.17 biggerthanseoul@newspim.com

과기정통부는 이날 간담회에서 AI반도체 산업 생태계 및 저전력·고효율의 국산 NPU 산업 육성 계획을 발표했다.

박태완 정보통신산업정책관은 "AI반도체 시장의 패러다임이 범용성에서 효율성(저전력, 저비용)으로 옮겨가고 있다"고 설명하면서 국내 NPU 기술 혁신이 글로벌 시장 주도권 확보라는 실질적 성과로 연결되기 위해서는 대규모 자본 투입이 필수적이라고 강조했다.

금융위는 향후 5년간 총 150조 원 규모로 조성되는 국민성장펀드의 전반적인 운용방안과 AI·반도체 분야 자금 투자의 필요성과 지원전략을 발표했다. 특히 초기 인프라 구축 단계, 운영 단계, 유지 단계별 투자 전략을 마련해 국내 AI 기업들이 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 안정적으로 도약할 수 있도록 지원할 계획이다.

간담회에 참석한 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 딥엑스, 모빌린트 등 AI 반도체 기업 대표들은 초저전력·고성능 차세대 NPU 제품 기술개발 로드맵을 소개했다.

기업들은 "대규모 투자 재원이 적기에 마련된다면 현재 개발 중인 차세대 NPU 제품의 양산 시점을 획기적으로 앞당겨 글로벌 시장 진출의 골든타임을 확보할 수 있을 것"이라며 국민성장펀드를 통한 대규모 투자의 중요성을 한목소리로 강조했다.

박상진 한국산업은행 회장은 "AI 반도체 산업은 미래 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 전략 분야로, 기술 경쟁이 가속화되는 글로벌 환경 속에서 선제적이고 지속적인 자금 공급이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

그는 "산업은행은 정책금융기관으로서 국내 AI 반도체 기업에 대한 초기 직접투자와 지속적인 후속 투자를 통해 산업 생태계 조성에 노력해 왔다"며 "앞으로도 국민성장펀드를 비롯한 다양한 금융수단을 활용하여 유망 AI 반도체 기업에 대한 과감한 투자와 함께 팹리스·파운드리·패키징에 이르기까지 밸류체인 전반을 집중 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

배경훈 부총리는 "AI 정책과 금융이 톱니바퀴처럼 긴밀히 맞물릴 때, 비로소 대한민국 AI 산업의 거대한 엔진이 제대로 가동될 수 있다"며 "우리 기업들이 글로벌 시장 선점의 골든타임을 놓치지 않도록, 과기정통부와 금융위원회가 원팀이 되어 긴밀히 협력하겠다"고 언급했다.

그는 이어 "과기정통부는 K-엔비디아 육성을 시작으로 국가 AI 컴퓨팅센터 구축, 독파모 기반 AI 서비스 육성, 피지컬 AI 등 지속적인 메가프로젝트 투자를 위해 노력해나가겠다"고 덧붙였다.

biggerthanseoul@newspim.com