과기부, AI 과학자로 바이오 혁신 주도...K-문샷 산학연 협력 본격화

구혁채 제1차관, 19일 바이오넥서스 방문 현장 점검

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부는 구혁채 제1차관이 19일 AI를 활용해 바이오 분야 연구혁신을 선도하는 기업 '바이오넥서스'를 방문하고 관계 산업·연구계와 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이번 방문은 현장 중심의 과학기술 정책 실현을 위한 '프로젝트 공감 118'의 13번째 행보로, AI를 활용해 과학기술혁신을 가속화하고 국가 미션을 해결하는 'K-문샷 추진전략' 이행을 위한 것이다. 구 차관은 업스테이지(AI모델), 리벨리온(AI인프라), 한국기초과학지원연구원(바이오) 등 관계 산업·연구계와 'AI 과학자' 특히 바이오 분야와 AI 분야 간 협력적 생태계 조성을 위한 정책을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관이 5일 오전 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린'차세대 이차전지 라운드테이블 미팅'를 주재하며 모두 발언을 하고 있다.[사진=과학기술정보통신부 ] 2026.02.05 photo@newspim.com

최근 과학연구는 AI가 가설 생성, 실험 설계, 데이터 수집·분석 등 전 과정에서 혁신을 창출하는 새로운 패러다임에 접어들었다. 기존에는 시간적 한계, 물리적 한계, 복잡성 등으로 연구하기 쉽지 않았던 주제들도 AI를 활용해 연구생산성을 크게 개선할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

바이오넥서스는 지난해 설립된 기업으로, 바이오 분야에 AI와 빅데이터를 결합해 연구, 진단, 치료 전 과정을 더 빠르고 정확하고 접근 가능하도록 만드는 AI 과학자 플랫폼을 개발하고 있다. 특히 국내 대표적인 AI 반도체 기업 '리벨리온'과 독자 AI 파운데이션 모델 개발 사업에 참여 중인 AI 기업 '업스테이지' 등 국내 기술과 인프라를 기반으로 실제 활용할 수 있는 통합형 AI 상품을 구현했다. 한국기초과학지원연구원, 한국생명공학연구원 등 국내 바이오 연구기관과도 활발한 협력을 진행 중이다.

구 차관은 현장에서 AI 과학자 플랫폼을 활용한 바이오 연구 개발 과정을 직접 체험했다. AI 반도체부터 AI 모델, 플랫폼까지 AI 과학자 생태계 전반에 대한 현황을 점검하고, 국내 연구자들이 AI를 적극적으로 활용하기 위해 필요한 정책적 사안을 논의했다. 또한 K-문샷 국가 미션을 성공적으로 달성하기 위해 적극적으로 참여해 줄 것을 당부했다.

K-문샷의 주요 미션은 신약 개발 속도를 10배 이상 증가시키는 신약-AI 융합, 사람의 신체·인지능력 증강을 위한 뇌 임플란트 상용화(BCI), 세계 최고 수준의 AI과학자 개발 등이다.

구혁채 차관은 "AI는 전반적인 연구생산성을 향상하고 복잡한 난제를 해결하는 잠재력을 가지고 있으며, 기술패권 경쟁의 게임 체인저가 되고 있다"며 "과학기술×AI 혁신이 국가 경쟁력으로 이어지도록 활발한 활동을 부탁드리며, 정부도 K-문샷과 같은 정책을 통해 전폭적으로 지원하겠다"고 말했다.

과기정통부는 이번 방문을 통해 AI 기반 과학기술 혁신의 현주소를 파악하고, 산학연 협력 생태계 강화의 필요성을 재확인했다. 특히 국내 AI 기술과 인프라를 활용한 통합형 솔루션 개발이 국가 경쟁력 강화로 이어질 수 있다는 점을 강조했다. 앞으로 정부는 AI 과학자 개발과 활용을 위한 정책 지원을 지속적으로 확대할 계획이다.

biggerthanseoul@newspim.com