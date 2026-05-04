삼성전기, 어린이날 임직원 가족 8천명 초청

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기가 4일 5일 어린이날 맞아 가족 8000여 명 초청 패밀리 데이 행사 개최한다.
- 수원·세종사업장은 놀이터 운영과 OX퀴즈·가족올림픽·직업체험·사업장탐험 진행한다.
- 부산사업장은 3일 마산 로봇랜드에서 행사 치렀다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전기가 오는 5일 어린이날을 맞아 국내 3개 사업장에서 임직원 가족 8000여 명을 초청하는 '패밀리 데이' 행사를 개최한다고 4일 밝혔다.
수원·세종사업장은 5일 사업장을 개방해 놀이터로 운영한다. 에어바운스, 꼬마기차, 페달보트 등 놀이시설을 설치하고 가족 OX 퀴즈, 가족 올림픽, 버블 매직쇼, 키즈 K-POP 댄스 등 참여형 프로그램을 진행한다.
자녀들이 다양한 직업을 경험하는 '직업 체험'과 사업장 곳곳을 둘러보며 스탬프 미션을 완수하는 '사업장 탐험' 프로그램도 마련된다. 미니동물원과 핑거페인팅, 비누 만들기 등 가족 체험형 부스도 함께 운영된다.
부산사업장은 지난 3일 경남 마산 로봇랜드를 대관해 행사를 진행했다.
박봉수 삼성전기 피플팀장 부사장은 "어린이날을 기념해 일터와 가정의 행복이 맞닿을 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다"며, "이번 행사가 임직원 가족 모두에게 선물 같은 하루가 되길 바란다"고 말했다.
kji01@newspim.com