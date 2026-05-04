두나무 웹3 인프라 기와, 美 마이애미 블록체인 콘퍼런스 참석…글로벌 시장 공략

기와팀, 부스 마련하고 웹3 브랜드 기와 생태계 선봬

기와 개발자 성장 지원 프로그램 '가속' 공개, 지원자도 모집

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산거래소 업비트를 운영하는 두나무의 웹3 인프라 '기와'가 글로벌 시장 공략에 나선다. 미국 마이애미에서 열리는 블록체인 콘퍼런스 '컨센서스 2026'에 참석한다고 4일 밝혔다.

'컨센서스'는 전 세계 블록체인 개발자와 정책 입안자, 투자자들이 기술과 산업의 미래를 논의하는 행사로 올해는 미국 마이애미에서 5일~7일 진행한다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 디지털자산거래소 업비트를 운영하는 두나무의 웹3 인프라 '기와'가 글로벌 시장 공략에 나선다. 미국 마이애미에서 열리는 블록체인 콘퍼런스 '컨센서스 2026'에 참석한다고 4일 밝혔다. [사진=두나무] 2026.05.04 dedanhi@newspim.com

업비트 기와팀은 부스를 마련하고 웹3 브랜드 기와 생태계에 대해 글로벌 개발자들에게 선보일 계획이다. ▲고성능 레이어2 체인 '기와 체인' 테스트넷 ▲사용자 친화적 인터페이스의 '기와 월렛' ▲오프체인 데이터의 검증 여부를 온체인에 기록하는 '도장' ▲자산 이동 정보를 암호화해 거래 주체와 금액 정보를 보호하는 금융기관용 프라이버시 기술 '보자기' ▲복잡한 주소 대신 닉네임을 사용하는 웹3 네이밍 서비스 'UP.ID' 등이 포함된다.

업비트는 이번 행사에서 기와 개발자 성장 지원 프로그램인 가속(GASOK)을 공개하고 지원자 모집에도 나선다. '가속'은 기와를 활용하는 탈중앙화 애플리케이션(디앱(dApp)) 개발자들 중 우수 프로젝트를 선정해 기술 컨설팅과 개발비 지원 등을 제공하는 프로젝트다. 기와 핵심 엔지니어들이 행사 기간 동안 글로벌 디앱(dApp) 개발자들에게 '가속' 프로그램을 설명하고 참여를 도모할 계획이다.

또한 이더리움 레이어2 시장의 선두주자인 옵티미즘과의 전략적 업무협약(MOU)도 체결한다. 양사는 이번 협약을 통해 기와의 안정적인 시퀀서 운영 및 백업 인프라 구축을 위해 긴밀히 협력하고 전담 엔지니어링 리소스와 글로벌 파트너 네트워크를 공유한다.

기와는 이를 통해 글로벌 수준의 기술력을 확보한다는 전략이다. 한편 기와와 옵티미즘은 오는 5일 글로벌 기관 파트너들과 교류 확대를 위한 사이드 이벤트를 공동 개최할 예정이라고 밝혔다.

정민석 업비트 최고운영책임자(COO)는 "전 세계 블록체인 전문가들이 모이는 컨센서스 2026에서 기와의 비전과 기술력을 직접 선보이게 되어 뜻깊다"라며 "이번 행사를 기점으로 글로벌 개발자들과의 접점을 넓히고, 누구나 쉽게 사용할 수 있는 가장 한국적이면서도 세계적인 웹3 생태계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com