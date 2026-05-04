NH-Amundi자산운용, 나무심기 봉사활동 실시

AI 핵심 요약beta
- NH-Amundi자산운용은 22일 노을공원에서 나무심기 봉사활동을 했다.
- 임직원 34명이 참여하며 지구의 날 맞이 ESG 경영 실천으로 진행했다.
- 대표이사는 지속 가능한 사회공헌 활동을 전개할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 4일 나무심기 봉사활동을 실시했다고 밝혔다. 행사는 지난달 22일 서울특별시 마포구에 있는 노을공원에서 진행됐으며, NH-Amundi자산운용 임직원 34명이 참여했다.
회사에 따르면 이번 봉사활동은 지구의 날을 맞아 ESG 경영 실천의 일환으로 마련됐다. 활동이 진행된 노을공원은 과거 난지도 쓰레기 매립지를 생태공원으로 복원한 도심 친환경 재생의 대표적 사례다.
길정섭 NH-Amundi자산운용 대표이사는 "이번 나무심기 봉사활동은 ESG 경영 철학을 임직원이 직접 체감하고 실천한 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 미래를 위한 다양한 사회공헌 활동을 전개해 나갈 계획"이라고 말했다.
NH-Amundi자산운용은 책임투자 원칙에 기반한 ESG 투자와 함께 농번기 일손 돕기, 무료급식 봉사 등 다양한 사회공헌 프로그램을 꾸준히 운영하고 있다.
rkgml925@newspim.com