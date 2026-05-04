하나은행, 하나카드·하나투어와 액티브 시니어 맞춤 이벤트 실시

AI 핵심 요약beta
- 하나은행은 4일 하나카드·하나투어와 '시니어 행복동행' 이벤트를 실시한다.
- 액티브 시니어에게 금융·결제·여행 혜택을 결합해 제공한다.
- 내맘적금 금리 우대와 세미나도 추첨으로 진행한다.
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하나투어 여행상품 300만원 이상 결제시 7만원 할인, 해외 호텔 7만원 할인
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 하나카드, 하나투어와 함께 금융·결제·여행을 아우르는 '시니어 행복동행' 이벤트를 실시한다고 4일 밝혔다.
3사는 ▲하나은행의 자산관리 역량 ▲하나카드의 결제 플랫폼 ▲하나투어의 여행 콘텐츠를 유기적으로 결합해 시너지를 극대화해, 여행 수요가 높은 액티브 시니어 손님에게 금융과 소비, 여가를 결합한 맞춤형 라이프스타일을 제공할 예정이다.
하나은행은 이벤트에 참여한 손님에게 '내맘적금' 상품 연 2.2% 금리 우대 쿠폰을 제공하며, 쿠폰 적용 시 최대 연 4.8%(세전) 금리로 가입 가능하다. 아울러, 하나카드는 '하나더넥스트 멤버스' 카드로 하나투어 여행상품을 300만원 이상 결제 시 7만원 청구할인 혜택을, 하나투어는 해외 호텔 최대 7만원 할인 및 투어 입장권 7% 할인 쿠폰을 제공한다.
액티브 시니어를 위한 자산관리 세미나도 개최한다. '똑똑한 절세전략'과 '평생소득설계'를 핵심 주제로 하나더넥스트 을지로 라운지에서 진행한다. 세미나 참가 신청은 5월 31일까지 가능하며, 추첨을 통해 총 15명의 손님이 선정된다.
dedanhi@newspim.com