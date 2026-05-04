인텔리빅스, 'AI EXPO 2026' 참가..."자율주행 순찰 로봇 공개"

피지컬 AI 아르고스·소버린 AI 기술력 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 안전 AI 딥테크 기업 인텔리빅스는 오는 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 개최되는 'AI EXPO KOREA 2026'에 참가해 차세대 안전 솔루션을 대거 선보인다고 4일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 전시를 통해 단순히 시각 데이터를 분석하는 단계를 넘어, 스스로 판단하고 행동하는 '행동하는 안전 AI'의 미래를 제시할 예정이다. 전시관의 핵심은 피지컬 AI 자율주행 순찰 로봇인 '아르고스(ARGOS)'와 행동하는 안전 AI 에이전트 'VIXA'가 탑재된 차세대 관제 플랫폼 'Gen AMS'다.

특히 현장에서 라이브 시연되는 4족 보행 로봇 '아르고스(ARGOS)'는 VLA(Vision-Language-Action) 기술을 기반으로 복잡한 현장을 자율 주행하며 위험 요소를 탐지하고, 상황을 텍스트 리포트로 자동 생성해 보고하는 혁신적인 성능을 보여준다. 영상분석 AI 에이전트 VIXA는 공공안전, 건설, 제조, 교통, 국방 등 산업 전반에 걸쳐 사고 징후를 사전에 포착하고 즉각적인 대응 지시를 내리는 '현장 지휘관'으로서의 역할을 수행한다.

인텔리빅스 AI EXPO 2026 참가. [사진= 인텔리빅스 ]

또한 인텔리빅스는 국산 AI 반도체 기업 모빌린트의 NPU(신경망처리장치)를 기반으로 한 엣지 솔루션과 AI 산불관제 시스템을 공개하며 소버린 AI(Sovereign AI) 경쟁력을 입증한다. 이는 외부 클라우드 의존도를 낮추고 데이터 보안을 강화해야 하는 공공 및 국방 분야에서 독보적인 기술적 대안이 될 것으로 평가받는다.

회사 측은 최근 CES 2026 혁신상 수상, 방위사업청 방산혁신 기업 100 선정, 중소벤처기업부 Jump-Up(중견 도약) 기업 선정 등을 통해 사업 역량을 공인받았다고 밝혔다. 국내 AI 기업 1호로 AI 경영 시스템 세계 표준(ISO 42001) 인증을 획득했고, AI기업 최초로 나이스디앤비, 이크레더블 등 신용평가기관에서 신용등급 A- 등급을 받았다.

최은수 인텔리빅스 대표이사는 "이번 전시회는 인텔리빅스의 안전 AI 기술이 현실 세계의 난제를 어떻게 물리적으로 해결하는지 증명하는 자리가 될 것"이라며, "로봇과 생성형 AI가 결합된 실전형 솔루션을 통해 글로벌 안전 AI 시장의 표준을 선도해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 인텔리빅스는 지난해 매출 466억 원, 당기순이익 54억 원을 기록하며 대다수 AI 기업이 겪는 적자 구조를 탈피한 '알짜 AI 기업'의 면모를 보여주고 있다. 검증된 기술력과 탄탄한 수익 구조를 기반으로 현재 한국거래소에서 코스닥 상장을 위한 예비심사를 받고 있다.

nylee54@newspim.com