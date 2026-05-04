수자원공사, 여름철 앞두고 댐·보 상류 유역 오염원 집중 점검

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전국 34개 댐·16개 보 상류 유역 대상

오염 물질 유입 가능성 줄여나갈 계획

[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장·김하영 인턴기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 여름철을 앞두고 댐·보 상류 유역의 오염원 집중 점검에 나선다.

수자원공사는 여름철 녹조 집중 시기를 앞두고 전국 댐·보 상류 유역을 대상으로 오염원 집중 점검에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 조치는 녹조 발생 이후 대응보다 상류 유역의 오염물질 유입을 사전에 줄이는 예방 중심 관리에 초점을 맞췄다. 최근에는 강우가 특정 시기와 지역에 집중되는 경향이 나타나면서, 상류 유역 오염원의 유입 가능성에 대비한 사전 관리의 중요성도 높아지고 있다.

이에 공사는 오는 11월까지 전국 34개 댐과 16개 보 상류 유역을 대상으로 사전점검과 홍수기 전 점검, 홍수기 중·이후 점검 및 후속 조치를 단계적으로 추진할 계획이다.

한국수자원공사 관계자가 지난 2025년 5월 23일 경북 영천 보현산댐 상류 부근에서 방치 폐목을 수거하고 있다. [사진=한국수자원공사] 2026.05.04 gkdud9387@newspim.com

주요 점검 대상은 축산농가, 퇴비 및 분뇨 적치지, 공사장, 하천변 방치폐기물, 탁수 유발 우려 지역 등 오염물질 유입 가능성이 큰 지점이다. 공사는 현장 여건과 오염 우려 정도에 따라 선체 점검을 실시하고, 추가적으로 환경청과 지방자치단체 등 관계기관과의 합동점검도 병행할 예정이다.

점검 과정에서 확인된 미흡 사항에 대해서는 홍수기 이전 개선이 이뤄질 수 있도록 현장 계도와 조치 요청을 함께 실시한다. 구체적으로는 야적 퇴비 비가림막 설치, 공사장 토사 유출 저감 시설 보완, 하천변 쓰레기 및 폐목 수거 등 현장별 특성에 맞는 후속 조치를 추진해 오염물질 유입 가능성을 줄여나갈 계획이다.

아울러 조류 차단막, 수면포기기, 녹조제거설비 등 주요 물환경 대응 설비에 대한 사전점검도 함께 실시해 신속하게 현장에 투입할 수 있는 대응체계를 유지할 계획이다.

박동학 수자원공사 환경본부장은 "녹조 대응은 발생 이후 제거보다 상류 유역의 오염원을 미리 관리하는 사전 예방이 중요하다"며 "현장 중심 점검과 후속 조치를 강화해 여름철 녹조 확산을 예방하고 국민이 안심할 수 있는 물환경 관리에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com