이준석, 與 '공소취소 특검' 추진에 "술 안마셨지만 술파티라 우기는 촌극"

야권 후보 헌법 수호 연대 오찬 의미 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 4일 더불어민주당의 특검 추진을 향해 "술은 안 마셨지만 술파티다"라고 우기는 촌극이라고 페이스북을 통해 비판했다.

이 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "당사자인 김성태 전 회장이 국회에 나와 '정확히 술 안 먹었다'고 증언했는데 민주당은 '술파티였다'고 우긴다"며 "본인이 안 마셨다는 술을 옆에서 우겨 주는 모양새가 한 편의 촌극이 아니면 무엇이겠냐"고 밝혔다.

그는 "'술은 마셨지만 음주운전은 아니다'라고 했던 연예인이 생각나지 않냐"며 "온 국민의 비웃음을 샀던 그 한마디가 오늘 다시 떠오르는데 이번에는 정반대 상황이 벌어지고 있다"고 지적했다.

이준석 개혁신당 대표. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "윤지오 사건 때도 사실관계를 냉정하게 따지기보다 결론을 먼저 정해놓고 우기다가 결국 사실관계가 뒤집혀 큰 망신을 샀던 것 아니냐"며 "모래성 위에 민주당은 기어이 특검을 쌓아 올리고 있다"고 꼬집었다.

그러면서 "그 모래성 위에 올라설 특별검사 자리, 도대체 누가 추천되고 누가 지원할 것이냐"며 "양심 있는 법조인이라면 차마 발을 디디기 어려운 자리"라고 강조했다.

이 대표는 이날 열린 야권 광역단체장 후보들의 회동에 대해 "표 한 장이 절박한 시기에 표를 위해서가 아니라 헌법을 지키기 위해 모이는 것"이라며 "한국 정치사에 흔치 않은 풍경"이라고 평가했다.

그는 "우리 당 조응천 경기지사 후보가 제안했지만 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 그리고 우리 당 김정철 서울시장 후보의 쉽지 않은 결단으로 그 자리가 차려졌다"며 "민주당이 법안을 발의한 바로 다음 날 망설임 없이 진영의 경계를 가로지르는 연대의 판을 꺼내 든 것"이라고 설명했다.

아울러 "조응천 후보의 그 기민함과 결기에 깊은 경의를 표한다"며 "오늘 회동은 헌법을 지키기 위한 긴 길의 첫걸음일 뿐"이라고 했다.

이 대표는 권영국 정의당 서울시장 후보를 향해서도 참여를 촉구했다. 그는 "'외계인이 쳐들어오면 한국과 일본도 싸우다가 힘을 합쳐야 한다'는 노회찬 전 의원의 일갈"을 언급하며 "정의당은 민주당처럼 '내란'을 사골국물 우려내듯 곱씹기만 할 정당이어서는 안 된다"고 밝혔다.

그러면서 "오늘 회동에 모이는 분들 가운데 윤석열의 계엄을 찬성한 사람은 한 명도 없다"며 "권영국 후보도 오찬 자리에 함께 와주시기를 정중히 부탁드린다"고 말했다.

한때 참석 의사를 밝혔던 양향자 후보에 대해서는 "지금 이 시각 이 일을 막는 것보다 더 무거운 일정은 어디에도 없을 것"이라며 "무너지고 있는 사법정의가 눈에 들어오지 않는다면 정치의 엄중함을 너무 가볍게 여기시는 것"이라고 지적했다.

또 "민주당 출신이라는 인연이 발목을 잡으신다면 고개를 들어 그보다 더 절박한 사법정의와 국민의 불안을 봐주시라"고 촉구했다.

이 대표는 "결국 '술은 안 마셨지만 술파티다'라는 식의 주장 위에 범죄 혐의를 받는 단 한 사람을 위한 특검이 세워지고 있다"며 "민주당 안에 이를 비판해 줄 의인이 보이지 않는 상황에서 이 싸움이 쉬울 거라 장담하지 않겠다"고 했다.

그러면서 "형사사법 질서가 무너지던 그 순간 누가 어디에 서 있었는지 역사는 반드시 기록할 것"이라며 "끝까지 맞섰던 사람들의 명단에 부끄럽지 않게 이름을 올리고 싶다"고 강조했다.

마지막으로 "오늘 오찬 자리에 누가 함께했는지, 그것이 이번 지방선거에서 부끄럼 없이 야권이라 말할 수 있는지를 가르는 진짜 시험"이라고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com