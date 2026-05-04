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[AI MY 증시전망] 매파 FOMC·고유가에 코스피 변동성 지속…빅테크 실적 옥석 가리기

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AI 핵심 요약

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  • FOMC 매파 기조와 고유가 부담 속 4일 증시가 빅테크 가이던스에 따른 옥석 가리기를 한다.
  • 전일 코스피 1.38% 하락 마감하며 외국인 순매도 주도하고 개인 기관이 상쇄 실패했다.
  • 전력기기 강세 지속하고 반도체는 2분기 가이던스 확인 후 판단하며 차별화 장세를 보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 1조4607억 순매도·전일 1.38% 급락…단기 약세 경계
전력기기 차별화 강세 지속 기대, 반도체·건설·자동차 업종 압박

* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 매파적 기조와 중동발 지정학 리스크에 따른 고유가 부담이 이어지는 가운데 4일 국내 증시는 빅테크 실적 가이던스에 따른 옥석 가리기가 본격화되며 업종별 차별화 장세를 이어갈 전망이다.

뉴스핌 인공지능(AI) 도구 분석에 따르면 직전 거래일 코스피는 4거래일 만에 약세로 전환해 전 거래일 대비 1.38% 하락한 6598.87로 마감했다. 외국인이 1조4607억원 규모의 순매도를 주도한 가운데 개인(1조1859억원 순매수)과 기관(2838억원 순매수)이 이를 상쇄하려 했으나 역부족이었다.

매파적 FOMC가 투자심리를 짓눌렀다. 4월 FOMC에서 4명의 위원이 금리 동결에 반대 의견을 제시했는데, 이는 1992년 이후 최다 기록이다. FOMC 성명서에도 에너지 가격 상승과 인플레이션 경계가 명시되며 금리 인하 기대가 한층 후퇴했다. 여기에 중동 지정학 리스크로 국제유가가 급등하며 인플레이션 압력이 커진 점도 겹쳤다.

[게티이미지뱅크]

빅테크 실적 발표는 엇갈린 신호를 보냈다. 알파벳은 AI 클라우드 성장과 설비투자(CapEx) 확대 기대로 시간외 거래에서 6% 급등한 반면 메타는 가이던스 부진으로 8% 하락하며 실적 가이던스가 시장의 핵심 변수임을 재확인했다. AI는 국내 증시에서도 실적 가이던스에 따른 옥석 가리기가 이어질 것으로 전망했다.

업종별로는 전력기기가 전일 유일한 강세 업종으로 두드러졌다. 산일전기(20.4%), 가온전선(11.3%), 대한전선(10.0%) 등이 강한 상승세를 기록했다. AI는 고유가·지정학 리스크 환경에서 전력기기 업종의 차별화 강세가 이어질 것으로 내다봤다. 반면 건설(GS건설 -8.8%, 대우건설 -5.2%, 현대건설 -4.0%)과 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -3.3%, 현대모비스 -3.2%) 업종은 큰 낙폭을 기록했으며 이 흐름이 당분간 지속될 수 있다는 분석이다.

삼성전자는 올해 1분기 영업이익 57조2000억원(전년 동기 대비 756% 증가)으로 사상 최대 실적을 발표했으나 이미 시장에 반영된 이벤트로 평가받으며 2.4% 하락했다. SK하이닉스도 0.5% 내렸다. AI는 반도체 대형주의 경우 올 2분기 가이던스 발표를 확인한 뒤 방향성을 판단해야 할 것으로 진단했다.

AI는 이날 시장이 ▲FOMC 매파 기조 지속 여부 ▲국제유가 흐름 ▲빅테크 실적 가이던스 ▲외국인 수급 방향 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 외국인 순매도 흐름이 지속될 경우 변동성이 확대될 수 있는 만큼 실적 모멘텀이 뚜렷한 업종 중심의 선별 접근이 유효하다는 분석이다.

코스닥 시장도 비슷한 흐름이 예상된다. AI는 대외 변수에 따른 전반적 압박 속에서도 개별 종목 재료에 따른 차별화 장세가 이어질 것으로 전망했다.

dconnect@newspim.com

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코르다 '6연속 2위 이상' 대기록 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 1위 넬리 코르다가 멕시코 필드마저 정복하며 미국여자프로골프(LPGA) 전설 소렌스탐과 어깨를 나란히 했다. 코르다는 4일(한국시간) 멕시코 플라야 델 카르멘의 엘 카말레온 골프코스(파72)에서 열린 리비에라 마야 오픈(총상금 250만 달러) 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 2개, 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 기록한 코르다는 2위 아피차야 유볼을 4타 차로 따돌리고 우승컵을 들어 올렸다. 시즌 3승이자 통산 18승이다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 올 시즌 출전한 6개 대회에서 우승 3회, 준우승 3회를 기록한 코르다는 2001년 소렌스탐이 작성한 시즌 개막 후 6개 대회 연속 준우승 이상 기록과 타이를 이뤘다. 개막전 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스와 셰브론 챔피언십에서 우승했고, 포티넷 파운더스컵·포드 챔피언십·아람코 챔피언십에서는 3연속 준우승을 기록했다. 3타 차 단독 선두로 최종 라운드에 나선 코르다는 5번 홀(파5) 이글을 시작으로 6, 7번 홀 연속 버디를 낚으며 초반에 승기를 굳혔다. 마지막 18번 홀(파5)에서는 티샷이 숲으로 향하며 분실구 위기를 맞았으나 장거리 퍼트를 성공시키며 보기에 그치는 집중력을 보였다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 넬리 코르다가 4일(한국시간) 리비에라 마야 오픈 18번홀에서 챔피언 퍼트를 넣고 기뻐하고 있다. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 주수빈은 버디 4개와 보기 2개로 2타를 줄여 합계 6언더파 282타, 단독 8위에 올랐다. 2023년 투어 합류 이후 통산 두 번째 톱10이다. 2라운드 공동 62위로 컷을 통과한 강민지는 3~4라운드에서 반등했다. 최종일 보기 없이 버디 4개를 기록하며 합계 5언더파 283타, 공동 9위로 데뷔 첫 톱10에 진입했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 주수빈. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 강민지. [사진=LPGA] 2026.05.04 psoq1337@newspim.com 임진희는 합계 4언더파 284타로 공동 13위에 올라 순위를 끌어올렸고, 루키 황유민은 대회 첫 60대 타수(69타)를 기록하며 합계 3언더파 285타, 공동 20위로 대회를 마쳤다. psoq1337@newspim.com 2026-05-04 07:15
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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