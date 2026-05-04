[AI MY 증시전망] 매파 FOMC·고유가에 코스피 변동성 지속…빅테크 실적 옥석 가리기

외국인 1조4607억 순매도·전일 1.38% 급락…단기 약세 경계

전력기기 차별화 강세 지속 기대, 반도체·건설·자동차 업종 압박





* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.

질문 : 오늘 코스피·코스닥 전망은?

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 매파적 기조와 중동발 지정학 리스크에 따른 고유가 부담이 이어지는 가운데 4일 국내 증시는 빅테크 실적 가이던스에 따른 옥석 가리기가 본격화되며 업종별 차별화 장세를 이어갈 전망이다.

뉴스핌 인공지능(AI) 도구 분석에 따르면 직전 거래일 코스피는 4거래일 만에 약세로 전환해 전 거래일 대비 1.38% 하락한 6598.87로 마감했다. 외국인이 1조4607억원 규모의 순매도를 주도한 가운데 개인(1조1859억원 순매수)과 기관(2838억원 순매수)이 이를 상쇄하려 했으나 역부족이었다.

매파적 FOMC가 투자심리를 짓눌렀다. 4월 FOMC에서 4명의 위원이 금리 동결에 반대 의견을 제시했는데, 이는 1992년 이후 최다 기록이다. FOMC 성명서에도 에너지 가격 상승과 인플레이션 경계가 명시되며 금리 인하 기대가 한층 후퇴했다. 여기에 중동 지정학 리스크로 국제유가가 급등하며 인플레이션 압력이 커진 점도 겹쳤다.

[게티이미지뱅크]

빅테크 실적 발표는 엇갈린 신호를 보냈다. 알파벳은 AI 클라우드 성장과 설비투자(CapEx) 확대 기대로 시간외 거래에서 6% 급등한 반면 메타는 가이던스 부진으로 8% 하락하며 실적 가이던스가 시장의 핵심 변수임을 재확인했다. AI는 국내 증시에서도 실적 가이던스에 따른 옥석 가리기가 이어질 것으로 전망했다.

업종별로는 전력기기가 전일 유일한 강세 업종으로 두드러졌다. 산일전기(20.4%), 가온전선(11.3%), 대한전선(10.0%) 등이 강한 상승세를 기록했다. AI는 고유가·지정학 리스크 환경에서 전력기기 업종의 차별화 강세가 이어질 것으로 내다봤다. 반면 건설(GS건설 -8.8%, 대우건설 -5.2%, 현대건설 -4.0%)과 자동차(현대차 -4.5%, 기아 -3.3%, 현대모비스 -3.2%) 업종은 큰 낙폭을 기록했으며 이 흐름이 당분간 지속될 수 있다는 분석이다.

삼성전자는 올해 1분기 영업이익 57조2000억원(전년 동기 대비 756% 증가)으로 사상 최대 실적을 발표했으나 이미 시장에 반영된 이벤트로 평가받으며 2.4% 하락했다. SK하이닉스도 0.5% 내렸다. AI는 반도체 대형주의 경우 올 2분기 가이던스 발표를 확인한 뒤 방향성을 판단해야 할 것으로 진단했다.

AI는 이날 시장이 ▲FOMC 매파 기조 지속 여부 ▲국제유가 흐름 ▲빅테크 실적 가이던스 ▲외국인 수급 방향 등을 핵심 변수로 소화할 것으로 내다봤다. 외국인 순매도 흐름이 지속될 경우 변동성이 확대될 수 있는 만큼 실적 모멘텀이 뚜렷한 업종 중심의 선별 접근이 유효하다는 분석이다.

코스닥 시장도 비슷한 흐름이 예상된다. AI는 대외 변수에 따른 전반적 압박 속에서도 개별 종목 재료에 따른 차별화 장세가 이어질 것으로 전망했다.

dconnect@newspim.com