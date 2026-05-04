하나금융, 서울시수의사회와 맞춤형 금융 지원 협력 나선다

AI 핵심 요약beta
- 하나금융그룹이 29일 서울특별시수의사회와 상생 MOU 체결했다.
- 협회 회원 대상 금융 우대와 맞춤 컨설팅 지원한다.
- 동물병원 리스·투자 혜택 제공하며 산업 발전 기여한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 동물병원을 운영하는 수의사의 니즈에 최적화된 맞춤형 금융 지원을 통해 동물 의료 산업 전반에 안정적인 경영 환경을 조성해나간다고 4일 밝혔다.
하나금융그룹은 지난달 29일 서울특별시수의사회와 상생 협력 및 동반성장을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 ▲협회 회원 대상 금융 우대 서비스 제공 ▲맞춤형 금융 컨설팅 지원 ▲지속적인 협력 체계 구축을 통한 공동 사업 발굴 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
하나은행은 동물병원 운영 업체가 퇴직연금을 도입할 경우 수수료 감면 혜택을 제공하며, 하나캐피탈은 의료장비 리스 계약과 연계한 신용대출 한도 확대 및 금리 우대 서비스를 지원한다. 아울러 병원을 운영 중이거나 개원을 준비 중인 원장을 대상으로 리스 금융 서비스를 제공한다.
하나증권은 서울특별시수의사회 회원들을 대상으로 비대면 계좌 개설 및 국내 주식 거래 시 매수 쿠폰 지급 등 회원들의 자산 관리를 위한 실질적인 투자 지원 혜택을 제공한다.
하나금융그룹 관계자는 "서울특별시수의사회와의 협력을 통해 수의사분들에게 실질적인 금융 혜택을 드리고, 나아가 국내 동물 의료 산업 발전에 기여할 수 있게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 그룹 차원의 협업을 통해 각 산업군에 특화된 차별화된 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com