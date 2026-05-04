SK브로드밴드, 아동 단편영화 특별 무료 상영

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드가 4일 세이브더칠드런과 함께 아동권리 단편영화 7편을 31일까지 B tv에서 무료 상영한다.
- 상영작은 영화제 대상작 '벽 너머에'와 '이세계소년' 등 아동 현실과 권리를 다룬 작품이다.
- 가정의 달 맞아 가족 시청으로 공감대 형성하며 사회적 가치 콘텐츠를 지속 선보인다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK브로드밴드는 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런과 함께 아동권리 관련 단편영화 7편을 이달 31일까지 B tv에서 무료로 상영한다고 4일 밝혔다.
상영 작품은 지난해 11월 개최된 제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제 대상 수상작 '벽 너머에'를 포함해 아동의 현실과 목소리를 담은 6편의 단편영화와 세이브더칠드런 오리지널 필름 '이세계소년' 등이다.
이들 작품은 아동의 권리, 성장, 꿈, 도전 등 다양한 주제를 다룬다. B tv와 모바일 B tv를 통해 누구나 시청할 수 있으며 홈과 영화/시리즈, 무료 메뉴 등 다양한 경로에서 접근 가능하다.
SK브로드밴드는 5월 가정의 달을 맞아 아동의 권리와 삶에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 이번 상영을 기획했다. 어린이와 청소년은 물론 가족 모두가 함께 시청하며 생각을 나눌 수 있도록 구성했다.
박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 "B tv 세이브더칠드런 아동권리영화제 특별 상영은 영화라는 친근한 매체를 통해 아이들의 현실과 권리에 대해 깊이 생각해볼 수 있는 소중한 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 B tv를 통해 사회적 가치를 담은 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
origin@newspim.com