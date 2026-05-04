ADT캡스, '안전점검의 날' 연계 안전 점검 실시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK쉴더스의 물리보안 브랜드 ADT캡스가 4일 '안전점검의 날'을 맞아 서울 가산동의 13층 규모 공사 현장을 방문해 안전 점검을 실시했다.

신우철 안전보건최고경영책임자를 비롯한 관련 구성원이 직접 참여했으며, 추락·전도 위험 요소, 구조물 설치 상태, 근로자 작업 여건, 안전수칙 준수 여부 등을 종합적으로 점검했다. 고소 작업 시 리프트 활용 여부 등 작업 전반의 안전 기준 이행 여부도 확인했다.

ADT캡스 구성원들이 사고 예방을 위한 VR 기반 안전 교육을 체험하고 있다. [사진=SK쉴더스]

점검 과정에서 현장 구성원들과 직접 소통하며 작업 중 체감하는 위험 요소와 개선 필요 사항을 청취했다.

ADT캡스는 지역 안전담당자의 순회 점검과 현장 교육을 강화하고, 활동 가이드를 마련해 역할을 명확히 했다. 점검 및 교육 활동을 평가에 반영하는 등 관리 체계를 정교화했으며, 고객 방문, AS, 긴급 출동 등 주요 업무 전반에 걸쳐 안전수칙 준수를 강화하고 있다.

사고 예방 효과를 높이기 위해 VR 기반 체험형 안전 교육을 도입한다. 사고 유형별 시나리오를 바탕으로 실제 사고 상황을 가상환경에서 체험하도록 설계해 구성원의 위험 인지 능력과 초기 대응 역량을 강화한다. 교육은 다수 인원이 동시에 참여할 수 있으며, 인터넷 환경이 제한적인 현장에서도 활용 가능하다. 실제 현장의 위험 요소를 직접 촬영해 VR 콘텐츠에 반영할 수 있어 현장 대응력을 높일 수 있다.

ADT캡스는 퀴즈, 영상, 챌린지 등 참여형 프로그램을 운영해 구성원의 자발적 참여를 유도하고, 사고 예방 아이디어 제안과 포상을 연계하는 등 전사 차원의 안전문화 정착 활동을 지속할 계획이다.

yuniya@newspim.com