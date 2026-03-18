전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.18 (수)
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

[르포] BTS 공연·마라톤 줄줄이…'매주 광화문 통제' 시민 불만 확산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

누리꾼, 주말 행사 피로 누적에 불만 폭주
팬들도 "지하철 무정차 따른 시민불편 걱정"
경제효과 있지만 형평성·절차 문제 지적도

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 유재선 인턴기자 = 마라톤 행사에 이어 오는 21일 그룹 방탄소년단(BTS) 공연까지 예정되면서, 광화문 일대가 사실상 매주 교통 통제에 들어가자 시민 불편이 확산하고 있다. 잇따른 도심행사로 공공장소 통제 원칙을 명확히 해야 한다는 지적도 나온다.

◆ "공연장 빌려서 하지 남의 직장 앞에서"…교통 통제 마라톤 대회에 불만 쌓여

18일 온라인에서는 BTS 공연으로 인한 교통 통제와 인파 혼잡을 두고 불만이 쏟아졌다. 한 인터넷 커뮤니티 이용자는 "광화문 직장인인데 주말 출근길이 어떻게 될지 가늠이 안 간다"며 "남의 직장에서 왜 이러느냐"고 토로했다.

또 다른 이용자는 "가뜩이나 막히는 광화문 거리를 더 막히게 해서 진심 짜증 난다"며 "좋아하는 사람들끼리 공연장을 빌려서 하지 왜 서울 중심에서 하느냐"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 'BTS 공연'이 오는 21일로 예정된 가운데 18일 오전 서울 경복궁 광화문에서 바라본 BTS 공연 무대 전경. 2026.03.18 calebcao@newspim.com

경찰은 BTS 공연 전날인 오는 20일 오후 9시부터 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 광화문 주변 도로를 통제한다. 통제되는 주요 도로는 세종대로, 사직로, 새문안로 등이다. 광화문광장 인근 지하철역에서는 지하철이 일부 시간대 무정차 통과한다. 

마라톤으로 인한 교통 통제에 대한 불편 역시 인터넷 커뮤니티에서 BTS 공연 논란과 함께 재소환됐다. BTS 공연 8일 뒤인 오는 29일(일요일) 광화문 일대에서 '서울 K-마라톤 대회'가 열린다. 이 대회가 열리고 일주일 뒤인 오는 4월 5일(일요일)에는 광화문 일대에서 '2026 더 레이스 서울 21K' 마라톤 대회가 개최된다.

이에 앞서 지난 15일(일요일)에는 광화문 일대에서 '2026 서울마라톤' 대회가 열렸다. 3.1절 연휴 마지막 날인 지난 2일(월요일)에는 광화문광장에서 출발하는 '2026 하프레이스 서울 마라톤' 대회가 열렸다. 

도심 마라톤 대회가 열릴 때마다 해당 구간 교통은 통제된다. 서울 시민 입장에서는 3월 들어 매주말마다 도심 교통 통제를 겪는 상황이다. 마라톤 정보 사이트인 '마라톤 온라인'에 따르면 3월 한 달 동안 서울에서만 마라톤 대회 19건이 개최된다.

BTS 팬덤인 '아미' 내부에서도 공연 장소와 통제를 둘러싼 논의가 엇갈린다. 광화문에서 만난 직장인 박모 씨는 "저는 아미라서 불편함은 어느 정도 이해하고 감수할 수 있다"면서도 "아미가 아닌 시민들은 지하철 무정차 통과 등 귀가 동선에서 불편이 클 것"이라고 말했다.

또 다른 직장인 황모 씨는 "아미 입장에서도 처음에 공연 규모가 이렇게 커질 줄 몰랐다"며 "서울시와 조율해서 광화문에서 하게 된 건데 '너무 크게 벌려놨다'는 식의 왜곡된 기사도 많은 것 같다"고 아쉬움을 밝혔다. 

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 15일 오전 서울 광화문광장에서 열린 '2026 서울마라톤'에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.03.15 khwphoto@newspim.com

마라톤 관련 교통 민원도 빠르게 증가 중이다. 지난해 10월 기준으로 서울 120다산콜센터에 접수된 마라톤 관련 교통 불편 민원은 2021년의 40건보다 10배 증가한 411건으로 집계됐다. 

미국 온라인 커뮤니티 레딧(Reddit)의 한 이용자는 "버스를 타고 가다가 도심에 들어서자 기사님이 마라톤 때문에 승객을 전부 내리게 했다"며 우회 운행 안내 없이 낯선 곳에 내려져 결혼식에 거의 늦을 뻔한 경험을 전했다.

그는 "댓글에선 '지하철 타라', '그 정도 불편은 감수하라'고 하지만 이런 일을 직접 겪어보지 않은 사람들이 하는 말"이라며 출근·중요 행사 등 필수 이동마저 영향을 받는 현실을 지적했다.

◆ 전문가, 형평성과 절차적 문제 지적

전문가들은 BTS 공연이 가져올 경제·문화적 효과를 인정하면서도 이 역시 공공 공간 운영 원칙 속에서 검토돼야 한다고 입을 모았다.

주동오 경희대학교 관광학과 교수는 "광화문 광장이라는 공공재를 BTS를 위해, 하이브와 넷플릭스를 위해 열어준 것 아니냐"는 시선을 경계해야 한다고 지적했다.

김은희 걷고싶은도시만들기시민연대 센터장은 "마라톤이든 BTS 공연이든 공공 공간을 독점적으로 제공하는 것이 과연 공공성에 부합하느냐는 의문이 든다"며 "서울시 광장 시민위원회나 경찰과 내부 협의만으로 통제를 정하는 것이 아니라 대규모 통제가 예정돼 있다면 사전에 그 사실과 영향, 의견 수렴 절차를 분명히 공지했어야 한다"고 비판했다.

calebcao@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
징역형 확정 구제역 '재판소원' 제기 [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김장겸 국민의힘 의원은 재판소원 제도가 확정판결을 받은 범죄자들의 형 집행 면피와 피해자에 대한 2차 가해 수단으로 오용되고 있다고 지적했다. 김 의원은 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 정권과 더불어민주당이 밀어붙인 '사법파괴 3법'의 부작용이 현실화되고 있다"며 이같이 밝혔다. 김태연 변호사(왼쪽)와 김장겸 국민의힘 의원이 18일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하고 있다. [사진=김장겸 의원실] 김 의원은 "민주당은 국민의 권리를 넓히는 제도라 포장했지만, 현실은 법원에서 형이 확정된 범죄자들이 헌법재판소까지 가서 판결을 흔드는 도구로 전락했다"고 비판했다. 특히 "유튜버 쯔양을 협박해 징역형이 확정된 구제역이 재판소원을 접수했다는 소식은 충격적"이라며 "이재명 대통령 한 사람을 구하기 위한 사법 파괴가 선량한 피해자들을 울리고 있다"고 했다. 이날 회견에 참석한 쯔양의 소송대리인인 김태연 변호사는 "2026년 3월 12일 대법원에서 구제역에 대해 징역 3년의 상고기각 판결이 내려졌을 때 쯔양님과 함께 기뻐하며 긴 고통이 끝났다고 믿었다"면서 "하지만 그 기쁨은 잠시였다"고 회고했다. 김 변호사에 따르면 구제역 측은 대법원 판결 선고 이틀 전 작성한 서신을 SNS에 공개하며 재판소원과 법왜곡죄 고소 등을 예고했다. 김 변호사는 "1심부터 대법원까지 세 차례 재판 내내 받아들여지지 않았던 주장들을 다시 들고나와 마치 '재판이 아직 끝나지 않았다'거나 '아직은 무죄'인 것처럼 행세하고 있다"고 지적했다. 또한 가해자 측이 재판 과정에서 비공개로 진행된 증인신문 내용을 유튜브로 유포해 피해자를 조롱하고, 오히려 쯔양을 무고 혐의로 고소하는 등 2차 가해를 지속하고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "피해자는 '나 때문에 주변 사람들까지 피해를 입는다'며 고소 결정을 후회할 정도로 극심한 불안감을 느끼고 있다"고 전했다. 마지막으로 김 변호사는 "재판소원이 가해자들이 사법적 책임을 회피하고 피해자를 짓밟는 도구로 남용되어서는 안 된다"며 헌법재판소의 신속한 판단과 제도적 보완을 촉구했다. 김 의원도 "사이버렉카 범죄로부터 피해자를 보호해야 한다는 공감대에도 불구하고, 현행 제도는 가해자에게 탈출구를 열어주고 있다"며 국회 차원의 대응을 예고했다. allpass@newspim.com 2026-03-18 11:35
사진
명태균, 오세훈 재판 증인 불출석 이유 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '정치 브로커' 명태균 씨가 여론조사 비용 대납 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판에 증인으로 소환됐으나 불출석했다. 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 18일 오전 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 2차 공판을 진행했다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.03.18 ryuchan0925@newspim.com 당초 이날 재판에서는 2021년 서울시장 보궐선거 당시 오 시장 측 부탁으로 관한 여론조사를 진행한 의혹을 받는 명씨에 대한 증인신문이 예정돼 있었다. 재판부는 명씨의 불출석 사유에 대해 "(오늘) 오전 9시 10분에 (명씨가) 법원에 전화해, 어제 본인 재판이 늦게 끝나 피곤하다 보니 새벽 기차를 놓쳐서 나올 수가 없다고 전해왔다"고 설명했다. 재판부는 명씨에 대해 과태료 300만 원 부과를 검토했으나, 주소 보정 절차가 완료되지 않아 부과 결정을 보류했다. 형사소송법에 따르면 증인이 정당한 사유 없이 불출석할 경우, 법원은 강제 구인장을 발부하거나 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있다. 재판부는 오는 20일과 다음 달 3일 오전 이틀에 걸쳐 명씨에 대한 증인신문을 진행하기로 했다. 다음 달 1일에는 김영선 전 의원, 3일 오후에는 강혜경 씨와 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 각각 진행된다. 한편 오 시장은 이날 법원에 출석하면서 "사기 범행을 자백한 명태균과 강혜경을 기소하지 않은 악질 민중기 특검은 처벌받아야 한다"며 민중기 특별검사를 '법왜곡죄'로 고소하는 것을 검토 중이라고 밝혔다. 오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거 당시 명씨가 실소유한 것으로 지목된 미래한국연구소에서 10차례에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 받고, 후원자 김씨에게 3300만 원을 대납하게 한 혐의를 받는다. hong90@newspim.com 2026-03-18 11:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동