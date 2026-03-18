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[현장] 라면 끓이고 BTS 굿즈 사고…이마트24의 외국인 특화점 실험

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방한 관광객 공략…이마트24, 18일 명동에 'K푸드랩 특화점' 개장
라면 170여종 총말아...K뷰티·K팝 체험존도 마련해 "새 명소" 기대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = "외국인 관광객들이 한국 편의점 문화와 K푸드(Food), K뷰티(Beauty), K팝(POP)을 동시에 즐길 수 있는 명동의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대하고 있습니다." (이마트24 관계자)

이마트24는 18일 서울 중구 명동에서 K푸드랩 명동점을 정식 개점하고 손님맞이에 나섰다.

오는 21일 BTS(방탄소년단) 광화문 공연을 앞두고 외국인들이 붐비는 명동 한복판에 방한 관광객 맞춤형 매장 문을 열면서 매출 증대 효과가 예상된다.

이마트24가 18일 외국인 쇼핑 성지인 서울 명동 상권에 K푸드는 물론 뷰티·K팝 등 K콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 'K푸드랩 명동점'을 정식 오픈했다. 사진은 K푸드랩 명동점 외관 전경.[사진=이마트24 제공] nrd@newspim.com

◆명동에 뜬 K컬처존...BTS 굿즈·K뷰티까지 체험 가능

이마트24가 처음으로 선보인 K푸드랩 명동점은 '디저트랩 서울숲점'에 이어 선보이는 두 번째 특화 매장 브랜드로, 외국인 관광객이 밀집한 명동 상권의 특성을 반영해 기획된 테스트베드 성격이 강하다. 한국 문화를 핵심 키워드로 삼고 상품 구성과 매장 레이아웃 전반을 외국인 고객의 시선에서 설계한 점이 차별화 요소로 꼽힌다.

서울 지하철 4호선 명동역 1번 출구 인근에 자리한 K푸드랩 명동점은 외관부터 소비자들의 시선을 끌어당긴다. 회색의 대형 빌딩 사이에서 오렌지빛으로 물들인 외관은 강한 존재감을 뿜어냈다. 여기에 라면 면발의 곡선을 형상화한 대형 오브제를 건물 전면에 설치해 편의점의 정체성을 강조했다.

이마트24 K푸드랩 명동점 내 외화환전 자판기(사진 왼쪽), 택스리펀드 기기 [사진=남라다 기자] nrd@newspim.com

39㎡ 규모로 조성된 이 매장은 지상 1~2층으로 구성됐다. 매장 1층에는 외화 환전 자판기와 택스리펀드(Tax-refund) 기기를 비롯해 외국인 고객 편의를 고려한 서비스 플랫폼이 전면 배치됐다.

이마트24 K푸드랩 명동점 1층에 위치한 K컬처존. K컬처존에는 BTS 굿즈, 아이돌 응원봉 등이 자리하고 있다. [사진=남라다 기자] nrd@newspim.com

매장 주출입구를 지나면 곧바로 바나나맛우유로 채워진 진열대와 함께 BTS 굿즈가 있는 K컬처존이 눈에 들어왔다. 아이돌 응원봉과 K팝(POP) 앨범 등 27종을 한 데 모은 K컬처존을 별도로 구성, 외국인 관광객 쇼핑 수요를 겨냥했다. 향후에는 BTS의 새로운 앨범 '아리랑'을 판매할 예정이다. 

주출입구 오른쪽에는 뷰티 브랜드와 캐릭터 굿즈를 활용한 '팝업존'이 마련됐다. 뷰티 카테고리에서는 국내외 1020 젠지(Gen z) 여성들 사이에서 큰 인기를 얻고 있는 색조 브랜드 투에이엔(2ªN)의 상품을 선보였다. 소용량 트렌드를 반영해 '미니 글레이즈 바운싱 틴트(7900원)' 등 투에이엔 인기 상품 약 60종을 만나볼 수 있다.

이마트25 K푸드랩 명동점 2층에 자리한 '라면 아카이브존' 모습. 2층 한 벽면을 라면으로 가득 채운 모습. [사진=남라다 기자] nrd@newspim.com

◆'원웨이 동선'으로 완성한 K라면 체험
2층 라면 특화 공간의 핵심은 '라면 아카이브(Archive)'다. 한쪽 벽면 전체를 채운 2.8m 높이의 진열대에는 170여 종의 라면이 빼곡히 들어서 도서관 서가를 연상케 한다. 국내 라면은 물론, 군산 짬뽕라면, 제주 문딱라면 등 지역 특산 라면과 일본, 인도네시아 등에서 유명한 수입 라면까지 함께 만나볼 수 있다. 타 편의점에서는 컵라면 위주로 구성한 것과 다르게, 이마트24는 봉지라면 비중을 70%까지 높여 차별화를 꾀했다.

맵기 기준에 따른 큐레이션도 눈에 띈다. 맵기는 파이어(Fire), 핫(Hot), 미디움(Medium), 마일드(Mild) 등 4단계로 구분하고 색상도 달리 표시했다. 이 가운데 파이어는 빨간색으로 표시된 최상위 단계로, 스코빌 지수(SHU) 4000 이상 제품으로 구성됐다. 또 제품별로는 한글·영어·중국어·일본어 등 4개 국어 안내 카드를 부착해 외국인도 쉽게 제품을 선택할 수 있도록 했다.

이마트24 관계자는 "지난해 11월 디저트와 K컬처 콘셉트를 중심으로 특화점포 확대를 선언한 이후 이색 매장 개발에 집중해왔다"며 "명동점은 기획 단계부터 외국인 관광객의 시선에서 접근했다"고 말했다. 이어 "라면을 핵심 콘텐츠로 삼은 것도 김밥·떡볶이 등 일상 K푸드에 대한 외국인 관심이 커지는 트렌드를 반영한 것"이라고 덧붙였다.

라면 아카이브에 마련된 라면 조리대. 봉지라면도 끓일 수 있는 것이 특징이다. [사진=남라다 기자] nrd@newspim.com

구매부터 조리까지 이어지는 동선도 외국인 관광객들을 고려해 편의성을 높였다. 이른바 '원웨이(One-way)' 구조를 적용해 라면을 고르고 김치류, 삼각김밥, 떡볶이 제품, 양반김, 만두 등 곁들임 메뉴를 담은 뒤 결제를 마치면 자연스럽게 조리 공간으로 이어지도록 했다.

계산대 오른쪽에는 봉지라면 8개를 동시에 끓일 수 있는 조리대가 마련됐다. 봉지라면을 고른 고객은 라면 용기(1100원)를 별도로 구매해 즉석에서 조리할 수 있다. 조리를 마친 고객은 매장 중앙에 마련된 넓은 취식 공간에서 식사를 즐길 수 있으며, 매장 내에서는 K팝 음악이 흘러나와 한국 문화를 오감으로 체험할 수 있게 했다.

이마트24 K푸드랩 명동점 1층에 자리한 K뷰티존과 피규어 진열대 모습. [사진=남라다 기자] nrd@newspim.com

◆벌써부터 흥행 조짐…일매출·객수, 전점 평균보다 2배

이마트24가 새롭게 선보인 K푸드랩 명동점은 벌써부터 흥행 조짐을 보이고 있다. 공식 개장 전 선보인 사전 오픈 기간 동안 매출과 방문객 성과가 전점 평균을 크게 웃돈 것으로 확인됐다. 이마트24에 따르면 지난 16일부터 17일까지 이틀 간 일평균 매출은 전점 평균 대비 약 2.5배를 기록했다. 같은 기간 일평균 방문객 수 역시 약 2.8배 수준으로 집계되며 초기 흥행 가능성을 입증했다.

이마트24는 당장 K푸드랩 추가 출점 계획은 없으나, 향후 소비자 반응을 살핀 뒤 외국인 관광객이 많이 찾는 서울 주요 상권을 중심으로 매장 확대 여부를 검토할 수 있다는 입장이다.

이마트24 관계자는 "K푸드랩은 특화매장 전략 점포 중 하나로, 당장은 추가 출점 계획은 없다"면서도 "매장 이용자들의 반응을 살핀 뒤 외국인 관광객이 많이 찾는 이태원 등 서울 주요 상권 중심으로 매장 확대 여부를 검토할 것"이라고 말했다.

한편 이마트24는 올해 안으로 특화 점포 4개 매장 오픈을 목표로 추가로 2개 차별화된 편의점 브랜드를 론칭할 방침이다.

nrd@newspim.com

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