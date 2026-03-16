"170여종 라면이 한눈에"...이마트24, 'K푸드랩 명동점' 개점

명동 특화상권 입지...업계 최대 수준 라면 구색 갖춰

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24가 외국인 쇼핑 성지인 서울 명동 상권에 K푸드·K뷰티·K팝(POP) 등을 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 'K푸드랩 명동점'을 선보인다.

이마트24는 K푸드랩 명동점이 이달 17일까지 이틀 간 프리 오픈을 거쳐 오는 18일 정식 오픈한다고 16일 밝혔다.

이마트24가 오는 18일 외국인 쇼핑 성지인 서울 명동 상권에 K푸드는 물론 뷰티·K팝 등 K콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 'K푸드랩 명동점'을 정식 오픈했다. 사진은 K푸드랩 명동점 외관 전경.[사진=이마트24 제공] nrd@newspim.com

명동을 찾는 외국인 관광객을 겨냥해 K컬처 체험 요소를 강화한 것이 특징이다. 이마트24의 핵심 슬로건 '올데이 하이라이트(Allday Highlight)' 콘셉트를 반영해 한국의 라이프스타일을 체험할 수 있는 공간으로 기획됐다.

명동역 1·2번 출구 사이 주요 보행로에 위치한 이 매장은 1층 K콘텐츠층과 2층 라면 특화층 등 2개 층, 총 39평 규모로 24시간 운영된다. 2000만여 명에 달하는 방한 외국인 고객을 공략하기 위해 압도적인 라면 상품군을 중심으로 다양한 K콘텐츠 경험 요소를 강화했다. 또 외국인 고객 전용 선물세트와 차별화 상품은 물론 외국어 안내 사인과 택스프리 키오스크, 무인 환전 서비스 등 쇼핑 편의 시설도 확대했다.

이마트24가 오는 18일 외국인 쇼핑 성지인 서울 명동 상권에 K푸드는 물론 뷰티·K팝 등 K콘텐츠를 한 공간에서 경험할 수 있는 특화 점포 'K푸드랩 명동점'을 정식 오픈했다. 사진은 K푸드랩 명동점 2층에서 모델들이 즉석라면을 직접 조리하고 테이블에 앉아 라면과 분식 등 다양한 K메뉴를 즐기고 있는 모습. [사진=이마트24 제공] nrd@newspim.com

핵심 공간은 약 170종의 라면을 갖춘 '라면 아카이브(Archive)'다. 이는 업계 최대 수준의 라면 상품 구성을 자랑한다. 2층 라면특화층에는 높이 2.8m 규모의 대형 '라면 아카이브 월'을 설치해 국내 주요 라면 제조사 상품은 물론 군산·제주 지역 특산 라면, 일본·인도네시아 수입 라면까지 선보인다.

이 공간에서는 라면을 조리해 먹는 것을 넘어 한국식 라면 문화를 체험할 수 있다. 김치, 김밥, 떡볶이 등 분식류를 함께 즐길 수 있는 'K푸드존'을 구성해 실제 한국인이 즐기는 방식 그대로 라면을 완성해 먹는 경험을 제공한다. 매운맛에 익숙하지 않은 외국인을 위해 라면을 맵기 4단계로 구분하고 한·영·중·일 4개 언어로 안내도 제공한다.

1층에는 뷰티 브랜드와 캐릭터 굿즈를 선보이는 팝업존과 K팝 굿즈를 판매하는 'K컬처존'을 마련했다. 색조 브랜드 투에이엔(2ªN) 상품 약 60종과 아이돌 굿즈 27종을 판매하며, 비쵸비·약과·불닭볶음면 등을 담은 외국인용 선물세트도 선보인다.

또한 매장 입구에는 외화 환전과 선불카드 발급이 가능한 '와우패스' 키오스크와 택스프리 키오스크를 설치해 외국인 관광객의 쇼핑 편의를 높였다.

외관은 강렬한 오렌지 컬러와 면발을 형상화한 대형 오브제를 적용해 명동의 새로운 랜드마크를 지향한다. 매장 내부에는 포토존과 인피니티 미러도 설치해 사회관계망서비스(SNS) 인증 촬영 공간을 마련했다.

양호승 이마트24 MD 상무는 "당사는 'K푸드랩 명동점'이 입지적 강점과 이색적인 경관, 다양한 볼거리를 발판삼아 외국인 고객들에게 새로운 쇼핑 명소로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

한편 이마트24는 '트렌드랩 성수점', '디저트랩 서울숲점'에 이어 'K푸드랩 명동점'까지 특화 점포를 확대하며 차별화된 편의점 콘텐츠 전략을 강화하고 있다.

nrd@newspim.com