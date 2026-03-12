이마트24, 체험형 디저트 미식 공간 '디저트랩 서울숲점' 오픈

13일 디저트랩 서울숲점 오픈 예정

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24가 서울 성동구 서울숲 아뜰리에길에 디저트 특화매장 '디저트랩 서울숲점'을 오는 13일 오픈한다고 12일 밝혔다.

디저트랩 서울숲점은 성수동 일대의 트렌디한 카페와 맛집을 찾는 10~30대 젠지(Gen Z, 1997∼2006년생) 여성을 주요 타깃으로, 이마트24의 디저트 상품 경쟁력을 알리고 감각적인 브랜드 이미지를 보여주기 위한 전략적 거점 매장이다.

이마트24 디저트랩 서울숲점 외관 모습 [사진=이마트24 제공] nrd@newspim.com

매장은 94.4㎡(약 29평) 규모로 단순히 상품을 구매하는 공간을 넘어 트렌디한 빵과 디저트를 맛보고 인증샷을 찍으며 공간을 즐기는 '체험형 편의점'을 콘셉트로 기획됐다.

성수동 아뜰리에길의 상징인 '붉은 벽돌'에서 착안해 인테리어 콘셉트를 '브릭 아뜰리에(Brick Atelier)'로 정하고, 오븐에서 갓 구워진 디저트를 연상시키는 따뜻한 베이킹 무드를 매장 전반에 적용했다.

매장은 ▲이마트24의 차별화 디저트를 모은 '디저트존' ▲트렌디한 디저트 브랜드 상품으로 구성한 '스페셜 디저트존' ▲디저트와 어울리는 와인을 엄선한 '와인 페어링존' ▲서울숲 감성을 담은 포토존이 있는 '테라스' 등 4개 공간으로 구성된다.

디저트존에서는 두바이 시리즈 10여종을 포함해 서울대빵 5종, 빵튜버 '뽀니' 협업 상품, BOTD 상품 등 이마트24의 차별화 디저트를 한자리에서 만나볼 수 있다.

스페셜 디저트존에서는 수플레 치즈케이크 브랜드 '치플레'의 스페셜세트를 단독 판매한다. 해당 공간은 인기 디저트 브랜드 상품을 정기적으로 교체해 최신 디저트 트렌드를 소개하는 '디저트 쇼룸' 역할도 하게 된다.

이와 함께 아우어베이커리, 베키아에누보, 밀크앤허니, 박준서 명장, 카멜커피 등 다양한 브랜드의 디저트와 베이커리 상품도 함께 선보인다.

매장에는 디저트와 어울리는 논알콜 와인을 큐레이션한 '와인 페어링존'도 마련됐다. 무르비에드로, 노제코, 보시오, 운두라가 등 알코올 0.1% 미만의 논알콜 와인을 중심으로 스파클링, 화이트, 로제 와인을 구성해 디저트와 함께 즐기는 새로운 미식 경험을 제안한다.

매장 외부에는 서울숲 분위기를 즐길 수 있는 테라스 공간과 포토존을 마련했다. '서울숲 피크닉'을 콘셉트로 차양막을 설치해 디저트를 맛보고 사진을 찍으며 공간을 즐길 수 있도록 했다.

디저트랩 서울숲점은 단순한 매장을 넘어 지역 상권과 상생하는 로컬 플랫폼 역할도 수행한다. 아뜰리에길 공방과 카페, 맛집 등을 소개하는 지역 지도를 사이니지에 노출하고, 지역 활동가를 위한 택배 서비스 할인과 지역 작가 전시·판매 코너도 운영할 예정이다.

한편 이마트24는 지난해 성수동에 플래그십스토어 '트렌드랩 성수점'을 선보였으며, 올해는 디저트랩 서울숲점을 시작으로 이색 콘셉트의 특화매장을 추가로 선보일 계획이다.

이마트24 관계자는 "디저트랩 서울숲점은 당사 디저트 경쟁력을 한 자리에서 경험할 수 있도록 기획한 특화매장"이라며 "앞으로도 차별화된 특화매장을 통해 새로운 편의점 경험을 제공하고 변화하는 소비 트렌드에 맞춘 매장 전략을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

