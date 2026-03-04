이마트24, 가맹점 로열티 전환에 경영주 월수익 증가…월평균 63만원 ↑

본사 수익 감소에도 경영주와 지속적 상생 위한 전략적 선택
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트24가 가맹점 상생 정책의 성과를 확인하고 있다. 개인임차형 점포의 수익 구조를 로열티 방식으로 전환한 결과 점포당 수익이 늘어난 것으로 나타났다.
이마트24는 로열티 타입으로 전환한 점포 19곳의 수익을 분석한 결과 전환 전 대비 월평균 63만3000원의 수익 개선 효과가 나타났다고 4일 밝혔다. 일부 점포는 최대 139만원까지 수익이 증가했다.
이마트24는 수익 개선이 필요한 개인임차형 점포(월회비 160만원) 중 가맹계약을 성실히 이행해온 경영주를 대상으로 계약기간 중에도 로열티 타입(매출총이익 배분형)으로 전환할 수 있도록 선택권을 부여했다.
이는 본사 입장에서 기존 월회비 수입 감소를 감수해야 하는 결정이다. 그럼에도 단기 실적보다는 경영주와의 동반성장을 우선하겠다는 '상생'을 위한 조치라는 점에서 의미가 있다.
현재까지 로열티 전환을 신청한 점포는 377개이며 이 중 65개 점포가 전환을 완료했고 12개 점포는 전환을 앞두고 있다.
인천 계양구에서 이마트24를 운영하는 A 경영주는 지난해 12월 로열티로 전환 후 만족감을 드러내고 있다. 그는 "다시 해볼 수 있겠다는 희망이 생겼다"며 "로열티 전환 이후 실 수익이 늘어 매우 만족스럽다"고 말했다.
경기도 화성시에서 점포를 운영 중인 B 경영주 역시 "본사가 경영주의 어려움을 공감하고 실질적인 지원책을 내놓았다는 점에서 큰 힘이 된다"며 "저수익 점포를 위한 과감한 결정이 진정성 있게 느껴진다"고 말했다.
로열티 타입 전환은 점포 수익 구조를 매출 연동형으로 전환해 리스크를 분담하는 방식이다. 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배한다.
이마트24는 로열티 전환과 함께 상품 경쟁력 강화에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 신세계푸드, 조선호텔 등 그룹 관계사와 협업해 '시선강탈버거' '서울대빵' 시리즈를 선보였고 PL 브랜드 '옐로우'와 '성수310' 시리즈도 출시했다.
올해는 두쫀쿠 시리즈 12종을 대거 출시하고 말차 시리즈 13종을 선보이며 트렌드를 반영한 신상품 개발을 확대하고 있다.
이마트24는 올해 차별화 상품 600종을 선보여 경영주 수익 확대의 선순환 구조를 구축한다는 계획이다.
이마트24 관계자는 "로열티 전환 점포의 수익이 개선되고 있고 현장에서도 긍정적인 변화가 확인되고 있다"며 "상생 제도와 상품 경쟁력 강화를 통해 본사와 경영주가 함께 성장해 나갈 계획"이라고 말했다.
