마약합수본 출범 100일…밀수·판매자 등 124명 검거·56명 구속

합수본 "국내 유통·투약 사범까지 체계적으로 추적한 성과"
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 마약사범 척결을 표방하며 꾸려진 마약범죄 정부합동수사본부(김봉현 본부장)가 출범 후 100일간 총 124명을 검거하고 56명을 구속하는 성과를 냈다.
4일 대검찰청과 마약합수본에 따르면 수사본부는 지난해 11월 21일 출범 이후 검찰과 경찰, 관세청 등 8개 기관 합동 수사를 통해 마약 밀수·재배사범 29명 입건(20명 구속), 마약 판매사범 23명 입건(12명 구속), 마약 유통사범 27명 입건(10명 구속) 등 총 124명을 입건하고 56명을 구속했다.
마약합수본은 전국의 사건 정보를 교차분석하고, 검·경의 동시·집중 수사를 진행해 베트남 밀수조직 등 3개 조직을 적발하고 조직원 15명을 구속했다.
정부의 농업지원금을 받아 대마를 재배한 사범도 검거됐다. 청년 창업농인 A씨는 정부로부터 스마트팜 창업지원금과 전기세 할인 등을 지원받고 자신의 스마트팜 지하벙커에서 총 134주의 대마를 재배한 뒤 유통한 혐의로 구속됐다.
수도권의 시청 소속 7급 공무원이 마약 유통조직에 가담한 사례도 적발됐다. 해당 공무원은 도로 청소차 관리 업무를 하며 알게 된 CCTV 위치 정보 등을 이용해 CCTV가 비추지 않는 사각지대에서 마약류를 수거한 혐의를 받는다.
구치소 내에서 신종 마약인 LSD를 유통한 사건도 적발됐다. LSD는 혀로 녹여 흡수하는 신종 마약으로, 필로폰과 달리 투약 흔적이 남지 않아 국제 우편 등을 통해 빠르게 유통된다. 마약합수본은 우편으로 마약을 밀반입한 밀수·유통책 1명, 전달받은 재소자 3명을 검거했다.
마약합수본은 "수사본부가 범정부 역량을 총결집해 상·하향식 쌍방향의 강도 높은 합동 수사로 밀수 사범부터 국내 유통·투약 사범까지 체계적으로 추적했기에 가능한 성과"라고 강조했다.
마약합수본은 대부분의 마약이 해외에서 유입되는 만큼 국내·외 유관기관(외교부·국정원·DEA 등)과 지속적인 공조 수사로 국내 유입을 차단하고 해외 도피 사범을 송환하는 데에도 집중할 계획이다.
