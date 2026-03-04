하나금융그룹, 전 그룹사 임직원 자발적 참여 헌혈 캠페인 실시

헌혈차 통해 참여 높여, 현장 접수 이어 사전 신청 통한 대기시간 단축
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 전 그룹사 임직원이 자발적으로 참여하는 '사랑 나눔 헌혈 캠페인'을 실시한다고 4일 밝혔다.
이번 캠페인은 생명 존중을 바탕으로 헌혈에 대한 긍정적 인식을 확산하며 나눔 문화 전파에 동참하기 위해 마련됐다. 하나금융그룹은 매년 상·하반기마다 헌혈 캠페인을 진행하고 있는데, 이번'사랑 나눔 헌혈 캠페인'은 지난달 24일 여의도 사옥을 시작으로, 4일 명동 사옥, 강남 사옥에서 동시 진행돼 오는 16일에는 청라 사옥에서 실시된다.
하나금융그룹은 각 사옥에 방문한 헌혈차를 통해 임직원 누구나 쉽게 헌혈 참여가 가능하도록 했으며 헌혈에 참여한 임직원에게는 헌혈증서 및 소정의 기념품을 제공했다. 특히, 현장접수와 더불어 사전 신청을 통한 대기시간 단축으로 참여 부담을 완화해 업무시간 중에도 많은 임직원의 참여를 이끌었다.
하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "임직원의 작은 정성이 혈액 수급이 절실한 환자들에게 실질적인 희망이 되길 바란다"며 "정기적인 헌혈 캠페인을 통해 생명 존중의 가치를 실천하고 지역사회에 기여하는 ESG 경영을 지속적으로 실천하겠다"고 밝혔다.
